IBC 2026: DJI presenta DJI SDR Transmission 2 e presenta strumenti essenziali per i professionisti video

Scoprite SDR Transmission 2 per il monitoraggio video professionale e Osmo 360 II per contenuti creativi a 360°

AMSTERDAM, 8 settembre 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella tecnologia delle fotocamere creative, annuncia oggi la sua partecipazione ufficiale a IBC 2026, uno degli eventi di contenuti e tecnologia più stimolanti al mondo. Dall'11 al 14 settembre, DJI presenterà a IBC un'ampia gamma di tecnologie per l'alimentazione, l'audio e l'acquisizione di immagini. I visitatori dello stand DJI (Hall 12.G75) scopriranno come la tecnologia può essere utilizzata nei loro ambienti di ripresa per catturare contenuti di alta qualità in modo semplice.

Due elementi di spicco allo stand: DJI SDR Transmission 2 e Osmo 360 IIPresentato in anteprima internazionale in occasione di IBC 2026, DJI SDR Transmission 2 è un sistema di trasmissione video wireless ideale per team di produzione cinematografica e video di piccole e medie dimensioni, impegnati nella realizzazione, tra le altre cose, di spot pubblicitari, documentari, cortometraggi, lungometraggi o dirette streaming multicamera. Dal lancio della prima generazione, la tecnologia SDR di DJI ha portato le prestazioni della trasmissione video a un livello completamente nuovo, offrendo maggiore stabilità, resistenza alle interferenze e capacità di penetrazione. Dopo la presentazione a IBC, tutti i dettagli su DJI SDR Transmission 2, comprese le informazioni sul prodotto e la disponibilità a livello globale, saranno annunciati entro il 17 settembre.

Dai singoli creator agli studi cinematograficiI visitatori dello stand potranno scoprire la gamma completa di strumenti DJI per la creazione di contenuti di livello professionale. La fotocamera cinematografica con stabilizzatore e doppio obiettivo Osmo Pocket 4P stabilisce un nuovo punto di riferimento e una nuova visione sia per i lavori professionali che per la creazione di contenuti quotidiani. Alimentata dalla tecnologia LOFIC, la gamma dinamica di Osmo Pocket 4P arriva a 17 stop, permettendo di bilanciare le alte luci e le ombre indipendentemente dall'orario e dal luogo di ripresa.

La gamma di prodotti portatili DJI spazia dal versatile e intuitivo ecosistema Osmo, che include prodotti leader di categoria come il più recente microfono wireless DJI Mic Mini 2S, la fotocamera indossabile Osmo Nano, la action cam sportiva Osmo Action 6 e lo stabilizzatore per smartphone Osmo Mobile 8P, fino alla serie Ronin, vincitrice del premio Engineering, Science & Technology Emmy®, che comprende lo stabilizzatore per fotocamere leggero RS 5 e la cinepresa con stabilizzazione a 4 assi Ronin 4D. Altri prodotti Ronin che verranno presentati includono Ronin 2, vincitore del premio Oscar® Scientific and Technical Award, Focus Pro, RS 4 Pro, RS 4, RS 4 Mini e SDR Transmission.

Una prospettiva diversa dall'alto Se volete catturare l'azione dal cielo, sarà esposta anche l'intera gamma di droni con fotocamera DJI, inclusi il drone di punta a 360° in 8K Avata 360 e la serie Lito, adatta ai principianti, lanciata quest'anno. Potete anche andare alla scoperta del drone follow-me Neo 2, del drone per vlog Flip, dell'all-in-one Mini 5 Pro con sensore CMOS di grandi dimensioni, dell'Air 3S con doppia fotocamera e del drone di punta con triplo obiettivo Mavic 4 Pro, fino all'apice della cinematografia aerea con Inspire 3. C'è un drone per ogni esigenza d'uso e budget di produzione.

Alimentate le produzioni ovunque desiderateI filmmaker e i creator possono contare sulla gamma di stazioni di alimentazione portatili DJI per disporre di energia affidabile in qualsiasi luogo, senza essere più limitati alle prese di corrente fisse. Grazie a potenti capacità di ricarica veloce con una potenza in uscita fino a 3000 W e a un funzionamento ultra–silenzioso a soli 26 dB, i prodotti DJI Power offrono un'eccellente soluzione per migliorare l'efficienza produttiva e i flussi di lavoro. DJI Power arricchisce anche l'ecosistema DJI grazie a porte SDC che consentono la ricarica rapida delle apparecchiature DJI compatibili. Visitando lo stand i visitatori potranno scoprire DJI Power 2000, DJI Power 1000 Mini, DJI Power 1000 V2, DJI Power Expansion Battery 2000 e i caricabatterie superveloci per auto DJI Power.

Lavorate in modo più intelligente con le soluzioni DJI Delivery, Enterprise e AgrasScoprite FlyCart 100, Matrice 4 Thermal e Mavic 3M, tutti progettati per migliorare l'efficienza operativa e la produttività in diversi settori.

Imparate, create e condividetePer promuovere la creatività e sviluppare le vostre competenze, DJI organizzerà una serie di workshop con esperti di filmmaking e talentuosi creator di contenuti, che condivideranno le loro idee su come la suite di strumenti creativi DJI rafforza la narrazione visiva. I workshop si terranno due volte al giorno l'11 e il 12 settembre, con argomenti che spaziano dalle riprese a mano a quelle aeree. I workshop sono aperti a tutti i visitatori dell'IBC e offrono spunti utili per creare contenuti di alta qualità in modo semplice.

11 settembre alle 11:30｜RS 5 e modulo di tracciamento intelligente avanzato11 settembre alle 14:00｜Osmo Pocket 4P e serie DJI Mic12 settembre alle 11:30｜Ronin 4D e Inspire 312 settembre alle 14:00｜Avata 360 e Neo 212 settembre alle 15:30｜Osmo 360 II e serie DJI Mic

Vi aspettiamo all'IBC 2026 ShowL'IBC 2026 Show aprirà le sue porte al RAI Amsterdam dall'11 al 14 settembre 2026. I visitatori potranno trovare DJI nella Hall 12, stand numero: Hall 12.G75.

Informazioni su DJIDal 2006, DJI ha guidato il mondo con le sue innovazioni nella tecnologia dei droni civili, che hanno permesso alle persone di prendere il volo per la prima volta, ai visionari di trasformare la loro immaginazione in realtà e ai professionisti di trasformare completamente il loro lavoro. Oggi, DJI cerca costantemente di costruire un mondo migliore promuovendo il progresso umano. Con una mentalità orientata alle soluzioni e una genuina curiosità, DJI ha ampliato le sue ambizioni in settori come l'energia rinnovabile, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, il rilievo e la mappatura e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che aggiungono un vero e proprio valore alla vita delle persone in tutto il mondo, in modo più profondo che mai.

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