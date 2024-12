QINGDAO, Cina, 25 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Anton's World of Visuals (Il mondo visivo di Anton) è un episodio della serie di documentaristica A Learning Journey (Un viaggio di scoperte), prodotta dal Centro per la Comunicazione Culturale Internazionale (CICC), una sussidiaria del CICG. Questa serie esplora il patrimonio culturale cinese, i progressi tecnologici, la rivitalizzazione rurale, il dialogo interculturale e la conservazione ecologica della Cina, attraverso il punto di vista di professionisti, esperti e studiosi internazionali. Grazie all'utilizzo di più lingue e all'integrazione di immagini generate dall'intelligenza artificiale, A Learning Journey offre un'esperienza immersiva al pubblico di tutto il mondo, promuovendo la comprensione reciproca tra culture diverse.

In Anton's World of Visuals, il content creator russo Anton ci accompagna in un viaggio affascinante in Cina, condividendo le sue esperienze di viaggio e l'esplorazione della cultura dal suo punto di vista. All'inizio, Anton è arrivato a Qingdao come studente internazionale. Ben presto si è innamorato della storia millenaria e della dinamica modernità della Cina. Negli ultimi dieci anni, è diventato un narratore internazionale della cultura cinese, raccontando le sue scoperte e offrendo spunti di riflessione sullo sviluppo del Paese attraverso i suoi video.

Dai monumenti storici alla misteriosa civiltà di Sanxingdui, i video di Anton superano le barriere culturali, linguistiche e territoriali, attirando l'attenzione del pubblico mondiale sulla cultura cinese attraverso la sua narrazione.

L'episodio mostra la visita di Anton al Pearl of the SCO International Expo Center di Qingdao, che ha visitato oltre 20 mostre culturali che testimoniano la vivace fusione delle culture orientale e occidentale. Per Anton, più che semplici diari di viaggio, aprono una finestra sulla cultura cinese, profondamente compresa e rispettata da Anton, che ne promuove la conoscenza attraverso la condivisione delle proprie esperienze e incoraggia lo scambio culturale..

Con i suoi video, Anton invita il pubblico a visitare la Cina, per vedere e vivere questo paese in prima persona. È certo che il viaggio in Cina sarà una fonte di meraviglia.

https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-mondo-visivo-di-anton-302339058.html