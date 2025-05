In occasione della Giornata della Terra 2025, Yutong Bus annuncia un traguardo importante per l'iniziativa "Net Zero Forest": Un albero piantato per ogni autobus in funzione

Un programma pionieristico per la sostenibilità integra la mobilità verde con il ripristino ecologico, rafforzando la leadership nell'innovazione a basse emissioni di carbonio

ZHENGZHOU, Cina, 1 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), produttore asiatico di veicoli commerciali, ha svelato, durante le celebrazioni della Giornata mondiale della Terra 2025, un risultato storico per la sua iniziativa Net Zero Forest. Nell'ambito della sua strategia di sostenibilità a lungo termine e del quadro di responsabilità sociale d'impresa (CSR) basato su ESG, Yutong si impegna a piantare un albero a livello globale per ogni autobus aggiunto alla flotta, creando un legame tangibile tra successo commerciale e tutela ambientale. Sulla base dei risultati ottenuti nel 2024, ovvero la piantumazione di oltre 36.000 alberi in regioni come Cina, Cile e Regno Unito, l'azienda punta ad aumentare gli sforzi di riforestazione fino a 47.000 alberi nel 2025, con un piano decennale da espandere a livello globale.

L'iniziativa Net Zero Forest è concepita per affrontare il cambiamento climatico attraverso un modello Double Carbon: accelerare l'adozione di autobus a zero emissioni, ripristinando al contempo gli ecosistemi attraverso la riforestazione strategica. Associando ogni vendita di veicoli a un'azione ambientale diretta, Yutong crea una catena del valore trasparente e sostenibile che coinvolge clienti, partner e comunità in sforzi collettivi per il clima.

"La sostenibilità non è solo un obiettivo per Yutong. È radicata nel nostro DNA attraverso il nostro impegno aziendale: Think Eco, Move Green", ha dichiarato Jason Huang, Global Brand Director di Yutong Bus. "Collegare ogni autobus in circolazione a un impatto ecologico misurabile ci consente di visualizzare il percorso dalla produzione del veicolo alla riduzione delle emissioni di carbonio".

La campagna del 2025 si concentrerà sulle regioni che si trovano ad affrontare urgenti sfide ecologiche, con soluzioni su misura per rispondere alle esigenze locali. Ogni progetto è supportato dalla TEAM ZERO Alliance di Yutong, una coalizione di oltre 40 operatori globali di autobus a nuova energia impegnati a promuovere la neutralità carbonica. Alla base del successo del programma vi sono innovazioni chiave:

L'impegno incrollabile di Yutong verso una leadership verde alimenta la sua missione di rimodellare il trasporto pubblico globale attraverso la decarbonizzazione e la sostenibilità duratura. Dal 2021, Yutong si batte per l'azione globale contro il cambiamento climatico. Alla COP26 ha presentato soluzioni di trasporto pubblico a zero emissioni per il Regno Unito. Nel 2023, il suo autobus elettrico E12 ha ottenuto la doppia certificazione da parte della Zemo Partnership del Regno Unito e dall'UTAC, convalidando la conformità agli standard europei in materia di efficienza energetica ed emissioni di carbonio. La Settimana della mobilità verde del 2024 in Australia ha stimolato l'impegno pubblico verso spostamenti casa-lavoro a basse emissioni di carbonio.

L'iniziativa Net Zero Forest si basa su questa eredità. A partire dal progetto pilota del 2024, il programma ha prodotto benefici localizzati arrestando la desertificazione nel Gansu, rivitalizzando gli ecosistemi urbani nel Regno Unito e riabilitando le foreste colpite dagli effetti del clima in Cile. Oltre ai vantaggi ecologici, l'iniziativa stimola la creazione di posti di lavoro verdi, promuove politiche di trasporto pubblico elettrificato e consolida la reputazione di Yutong come pioniere della sostenibilità.

Scopri le soluzioni di mobilità ecologica "Net Zero Forest" su https://en.yutong.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672386/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2672387/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2672388/3.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/in-occasione-della-giornata-della-terra-2025-yutong-bus-annuncia-un-traguardo-importante-per-liniziativa-net-zero-forest-un-albero-piantato-per-ogni-autobus-in-funzione-302443773.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire