SHENZHEN, Cina, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- TÜV SÜD ha pubblicato ufficialmente il White Paper on Capability and Performance Grading for Grid Forming Energy Storage Units and Systems (Libro bianco sulla classificazione delle capacità e delle prestazioni delle unità e dei sistemi di accumulo energetico grid-forming). TÜV SÜD ha inoltre conferito alla piattaforma Huawei Smart String Grid Forming ESS la prima certificazione L4 al mondo, corrispondente al livello più elevato di capacità grid-forming. È la prima volta a livello globale che un sistema di accumulo energetico supera la certificazione L4 relativa alle capacità grid-forming. Questo risultato segna il passaggio dell'accumulo energetico grid-forming dalla fase di verifica tecnica a una nuova fase di maturità industriale, caratterizzata da criteri standardizzati, quantificabili e certificabili. La certificazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per la stabilità e la resilienza dei sistemi elettrici caratterizzati da un'elevata penetrazione delle energie rinnovabili.

L'accumulo energetico grid-forming evolve verso il supporto al sistema e richiede con urgenza un quadro unificato per la valutazione delle capacità

La quota di energie rinnovabili e di dispositivi basati sull'elettronica di potenza all'interno dei sistemi elettrici continua ad aumentare. Di conseguenza, le nuove risorse tecnologiche devono assumere progressivamente funzioni di stabilità tradizionalmente garantite dai generatori sincroni, tra cui inerzia, supporto alla tensione, smorzamento delle oscillazioni di potenza e altre capacità di stabilizzazione. I sistemi di accumulo energetico grid-forming integrano la regolazione dell'energia con capacità attive di supporto alla rete. Si stanno quindi evolvendo da tradizionali dispositivi di accumulo a importanti risorse per la stabilità dei nuovi sistemi elettrici.

Allo stesso tempo, i diversi dispositivi presentano differenze significative in termini di ambito di supporto, prestazioni dinamiche, funzionamento in isola e ripristino del sistema. Il settore necessita quindi con urgenza di un quadro di valutazione chiaro, in grado di rispondere a tre domande fondamentali: quali capacità grid-forming sono disponibili, quale livello possono raggiungere e quale livello di responsabilità possono assumere all'interno del sistema.

Sistema di capacità grid-forming articolato su cinque livelli: rendere misurabili e verificabili i contributi al sistema

Il nuovo libro bianco propone un modello di maturità delle capacità grid-forming articolato su cinque livelli, da L0 a L4. Il modello concentra la valutazione sui contributi effettivi dei dispositivi e degli impianti al sistema elettrico. Definisce inoltre chiaramente il percorso evolutivo delle capacità: dal tradizionale grid-following, passando per il grid-forming locale della tensione, il grid-forming ausiliario regionale e il grid-forming full-domain condizionato, fino al grid-forming full-domain avanzato. L'attenzione della valutazione si amplia quindi dalla semplice verifica della disponibilità di una singola funzione alla copertura complessiva delle capacità, ai livelli prestazionali, ai livelli di verifica e al contributo alla resilienza del sistema. Questo consente di valutare sulla base di evidenze le diverse capacità grid-forming e di selezionare il livello più appropriato in funzione dei diversi requisiti applicativi.

Il libro bianco si concentra su capacità fondamentali quali formazione della rete, supporto alla frequenza, supporto alla tensione, supporto alla robustezza del sistema e supporto in caso di guasti. Tenendo conto di fattori quali velocità di risposta, intensità del supporto e limiti operativi, il modello fa evolvere la valutazione delle capacità grid-forming dalle descrizioni funzionali verso una verifica misurabile delle prestazioni. I requisiti di verifica vengono inoltre estesi dai singoli dispositivi agli impianti nel loro complesso.

Da L0 a L4: le capacità grid-forming aumentano progressivamente di livello

Sulla base dei contributi effettivi apportati dai dispositivi e dagli impianti al sistema elettrico, il libro bianco suddivide le capacità grid-forming in cinque livelli:

Huawei ottiene la certificazione L4: riconoscimento da parte di terzi delle capacità grid-forming a livello di sistema

Il livello L4 "Advanced Full-Domain Grid-Forming" rappresenta il livello più elevato previsto dal modello. Oltre alle capacità relative a tensione, frequenza, robustezza del sistema e supporto in caso di guasti, richiede anche capacità di soppressione delle oscillazioni a banda larga, ripristino completo del sistema e coordinamento grid-forming tra più unità. La valutazione si concentra sulle prestazioni a livello di impianto, comprese funzionalità avanzate di black start, commutazione senza interruzioni tra funzionamento connesso alla rete e funzionamento off-grid, nonché capacità di fault ride-through in modalità off-grid.

La piattaforma Huawei Smart String Grid Forming ESS ha ottenuto la certificazione L4, a conferma del rispetto dei requisiti più elevati previsti dal modello in termini di supporto al sistema, stabilità dinamica e ripristino coordinato. Grazie a questa certificazione, il livello massimo delle capacità grid-forming non rappresenta più soltanto un elemento di un quadro di valutazione, ma diventa un risultato tecnico certificato da una terza parte indipendente. Ciò significa inoltre che i sistemi di accumulo energetico grid-forming possono svolgere un ruolo sempre più importante nella stabilizzazione della rete e nel ripristino dell'alimentazione in presenza di disturbi complessi, separazione dalla rete e interruzioni di corrente. Queste capacità pongono le basi per il funzionamento dei futuri sistemi elettrici alimentati al 100% da energie rinnovabili.

Dalle innovazioni tecnologiche alla classificazione delle capacità, e dalla verifica ingegneristica alla certificazione da parte di terzi, l'accumulo energetico grid-forming sta entrando rapidamente in una fase di applicazione su larga scala. La pubblicazione di questo libro bianco e il rilascio della prima certificazione L4 al mondo forniscono al settore riferimenti chiari in termini di capacità e una base concreta per le applicazioni. Ciò contribuirà ulteriormente allo sviluppo coordinato di apparecchiature, standard, progettazione e mercati, favorendo la creazione di nuovi sistemi elettrici più sicuri, stabili e resilienti.

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