La Travel Rule su larga scala: VerifyVASP elabora 10 milioni di verifiche del valore di 200 miliardi di dollari

SINGAPORE, 8 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, azienda leader nelle soluzioni di conformità degli asset virtuali, ha raggiunto traguardi significativi nell'implementazione della Travel Rule: a partire dalla sua creazione, avvenuta nel 2022, ha elaborato 10 milioni di riuscite verifiche, per un valore di 200 miliardi di dollari di trasferimenti. La Travel Rule è un requisito normativo AML/CFT che impone agli istituti finanziari e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di condividere e verificare determinate informazioni degli utenti quando trasferiscono fondi o asset virtuali.

Elsa Madrolle, direttore generale per l'area EMEA, commenta:

"Si tratta di asset virtuali del valore di 200 miliardi di dollari che raggiungono costantemente le controparti previste e verificate in un momento in cui le risposte ai messaggi non vengono sempre ricevute in altre implementazioni. La nostra percentuale media di riuscita nelle verifiche è del 92%, quindi i nostri membri segnalano una maggiore fiducia da parte degli utenti. Nell'ottica dell'implementazione nella UE, siamo in grado di dimostrare che la Travel Rule può essere realizzata su larga scala, migliorando di fatto l'esperienza dell'utente".

Per ottenere questi risultati importanti, VerifyVASP ha creato una serie di soluzioni che verificano l'identità di tutte le parti interessate, sia dei Virtual Asset Service Provider (VASP) che degli utenti finali, prima dei trasferimenti e dei depositi. Un protocollo peer-to-peer totalmente decentralizzato garantisce immediatezza e sicurezza. Queste soluzioni sono in grado di verificare sia le entità soggette alla Travel Rule, sia quelle non soggette a tale obbligo, sempre nel rispetto della base giuridica, risolvendo così il problema importante rappresentato dalla 'questione del sunrise'.

In un'epoca in cui si rilevano livelli precedentemente inimmaginabili di truffe, frodi e attività illegali, sia nei contesti virtuali che tradizionali, l'efficace implementazione delle Travel Rule sta già mitigando alcuni di questi rischi. I membri di VerifyVASP segnalano la quasi totale eliminazione delle truffe legate alla sostituzione di persona segnalate dagli utenti.

L'implementazione della Travel Rule ha un impatto significativo sugli utenti: i nuovi requisiti richiedono alcune modifiche all'esperienza utente, ma al contempo creano fiducia nell'utilizzo di VASP di membri conformi per i trasferimenti, se implementati correttamente.

Con l'avvicinarsi delle scadenze di implementazione in diverse giurisdizioni, tra cui l'Unione europea, i risultati di VerifyVASP dimostrano che la corretta implementazione della Travel Rule non riguarda solo la conformità, ma è un fattore chiave per costruire un ecosistema più sicuro e fiorente.

Informazioni su VerifyVASP Pte. Ltd.:VerifyVASP è un protocollo di messaggistica decentralizzato per la conformità alle Travel Rule supportato dai VASP regolamentati. VerifyVASP fornisce soluzioni di Travel Rule complete che includono la due diligence della controparte, il protocollo di messaggistica, l'analisi dei rischi on-chain e la consulenza sui requisiti della Travel Rule/di tutela dei dati personali. Con sede a Singapore e filiali a Tokyo e Parigi, VerifyVASP prevede una crescita accelerata di rete e verifiche.

