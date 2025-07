L'esperienza ortodontica cinese protagonista della copertura JAO del DGAO 2024

------Il protocollo di riposizionamento mandibolare del professor Gang Shen messo in evidenza nella sintesi del JAO dei principali interventi al Congresso tedesco sugli allineatori

COLONIA, Germania, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il Journal of Aligner Orthodontics (JAO), una delle principali pubblicazioni internazionali del settore, ha recentemente pubblicato una sintesi completa degli interventi principali all'ottavo congresso dell'Associazione tedesca per l'ortodonzia con allineatori (DGAO), tenutosi a Colonia nel novembre 2024. Tra i relatori di spicco figurava il professor Gang Shen, Responsabile scientifico di ricerca e sviluppo di Smartee Denti-Technology e Presidente esecutivo di Taikang Bybo Dental Group, il cui approccio clinico alla terapia di riposizionamento mandibolare ha attirato particolare attenzione per la sua metodologia strutturata e il successo non chirurgico nel trattamento delle malocclusioni scheletriche di classe II.

Secondo la sintesi del JAO, il professor Shen ha aperto il suo discorso principale introducendo il suo concetto diagnostico di "malocclusione a tre profondità", una condizione complessa definita da: mandibola retrusa, aumentata convessità facciale, overjet eccessivo, morso profondo, curva di Spee pronunciata e rapporto molare di classe II.

Il JAO ha evidenziato la difficoltà clinica nel trattamento di questi casi nei pazienti adulti, in cui la chirurgia ortognatica è spesso clinicamente indicata ma spesso rifiutata dai pazienti, e i trattamenti convenzionali come la distalizzazione mascellare o le estrazioni dei premolari hanno un'applicabilità limitata.

Per superare queste limitazioni, il professor Shen ha proposto un approccio terapeutico ortopedico utilizzando il sistema di allineatori trasparenti S8-SGTB di Smartee. Il protocollo è una strategia di trattamento in due fasi, che inizia con il riposizionamento mandibolare, ottenuto mediante la combinazione di blocchi di morso verticali e avanzamento mandibolare anteriore guidato utilizzando il dispositivo S8-SGTB.

Nella fase successiva, una volta riposizionata la mandibola, si utilizzano degli allineatori per guidare l'intrusione degli incisivi e l'estrusione dei molari, ottimizzando i rapporti occlusali. L'avanzamento mandibolare favorisce anche il rimodellamento osseo adattivo nella regione posteriore del condilo.Nota: I movimenti verticali dei denti sono controllati tramite il sistema di allineatori e non sono causati direttamente dall'avanzamento mandibolare stesso.

Come evidenziato nell'articolo del JAO, il professor Shen ha sottolineato che il rimodellamento dell'articolazione temporo-mandibolare (ATM) rimane biologicamente possibile anche negli adulti, rendendo fattibile un riposizionamento efficace anche dopo l'adolescenza.

Ha inoltre delineato un protocollo di simulazione in quattro fasi per determinare e registrare la posizione ottimale di avanzamento mandibolare:

1. Eseguire una scansione intraorale per registrare le strutture anatomiche della dentatura del paziente.2. Eseguire una simulazione di riposizionamento per definire la nuova posizione della mascella3. Utilizzare la registrazione con cera per fissare la posizione4. Eseguire una scansione occlusale posteriore per acquisire digitalmente la postura mandibolare finaleNota: Il morso di costruzione dovrebbe mantenere uno spazio libero posteriore di 5 mm.

Il successo documentato del sistema GS di Smartee, con oltre 100.000 applicazioni cliniche a oggi, ne convalida ulteriormente la scalabilità, la precisione e il potenziale di trattamento non invasivo.

Per saperne di più sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare di Smartee ed esplorare esempi di casi clinici, visitare il sito: www.smarteealigners.com.

