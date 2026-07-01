LʼEstate di Shanghai si accende: da luglio a ottobre un calendario ricco di esperienze

SHANGHAI, 1 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Una notizia da italian.shanghai.gov.cn

Lʼedizione 2026 dell'Estate di Shanghai – Stagione Internazionale dei Consumi (Shanghai Summer - International Consumption Season) si svolgerà da luglio a ottobre, attraversando alcuni dei principali periodi festivi dell'anno, dalle vacanze estive alla Festa di Metà Autunno e alla Festa Nazionale. Puntando a consolidare la crescita dei consumi legati al turismo inbound e a valorizzare lo stile di vita della metropoli, l'iniziativa avrà come slogan "Shanghai Summer, Join the Family Fun". Il programma sarà articolato in sei grandi aree tematiche, identificate dalle lettere della parola S-U-M-M-E-R.

1. S - Sports

La sezione dedicata allo sport proporrà grandi eventi internazionali e attività pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Tra gli appuntamenti principali figurano il Rolex Shanghai Masters, torneo ATP Masters 1000, e la tappa di Shanghai del Campionato Mondiale di Motocross (MXGP). Per entrambe le manifestazioni saranno disponibili pacchetti speciali dedicati alle famiglie.

2. U - Urban

Questa sezione offrirà esperienze urbane esclusive e occasioni per visitare la città da prospettive inedite. Lo Shanghai International Light Festival presenterà nuove installazioni e percorsi dedicati all'arte della luce, mentre la Settimana della Moda Primavera/Estate 2027 proporrà un format innovativo che trasformerà numerosi spazi urbani in passerelle diffuse, portando la moda nel cuore della vita cittadina.

3. M - Museum

La sezione dedicata alla cultura e ai musei proporrà importanti esposizioni e percorsi immersivi. Tra gli eventi di punta figura la mostra del Shanghai Museum intitolata "On Top of the World Tree: le antiche civiltà delle Americhe", che offrirà un ampio affresco delle civiltà dell'America Centrale e Meridionale precolombiana.

Saranno inoltre lanciati pacchetti dedicati alle grandi esposizioni culturali, con biglietti integrati che includeranno anche attrazioni come lo Zoo di Shanghai e il World Expo Cultural Park. In collaborazione con China Eastern Airlines e il Shanghai Juss Group, verranno inoltre proposte formulate combinate come "volo + ingresso" e "crociera + ingresso", per facilitare l'accesso alle principali iniziative culturali della città.

4. M - Music

La musica sarà protagonista delle serate estive con una serie di eventi di alto profilo internazionale. Tra questi spicca il Music in The Summer Air (MISA) 2026, che vedrà la partecipazione di prestigiose orchestre provenienti da tutto il mondo. Sarà inoltre lanciata l'iniziativa "Estate in Musica", con pacchetti speciali dedicati agli appassionati. Tra le proposte figura un'offerta tematica ispirata a Mendelssohn, che comprenderà biglietti per concerti e prodotti culturali esclusivi. Sono previsti anche pacchetti dedicati alle famiglie con bambini.

5. E-Entertainment

Questa sezione porterà in città un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. Lo Shanghai Disney Resort celebrerà il proprio decimo anniversario con una serie di iniziative speciali estive, tra cui le giornate "Extended Fun Day", che prolungheranno l'orario di apertura nelle ore serali. Durante il periodo dellʼEstate di Shanghai saranno inoltre disponibili diverse promozioni sui biglietti d'ingresso.

Tra gli altri appuntamenti in calendario figurano il Mese Internazionale del Gaming e dell'Animazione di Shanghai e REDLAND 2.0, il grande evento organizzato dalla piattaforma Xiaohongshu.

6. R - Relax

L'ultima sezione tematica sarà dedicata al tempo libero e a uno stile di vita all'insegna del benessere. La 28ª Pet Fair Asia lancerà per la prima volta un biglietto promozionale riservato alle famiglie composte da due adulti e un bambino, con l'obiettivo di creare un'esperienza condivisa che coinvolga animali domestici, bambini e adulti.

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