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mAbxience e Sandoz siglano un accordo di collaborazione per ampliare l'accesso ai biosimilari a livello globale

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19 settembre 2026 | 20.29
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MADRID, 19 settembre 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience, società controllata a maggioranza da Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE) (OTCM: FSNUY), con una partecipazione detenuta anche da Insud Pharma, e Sandoz (SIX: SDZ (OTCQX: SDZNY), leader mondiale nel settore dei farmaci accessibili, hanno annunciato oggi un accordo di licenza, sviluppo, produzione e commercializzazione relativo a un candidato biosimilare di emicizumab. L'accordo combina la comprovata esperienza di mAbxience nello sviluppo e nella produzione con la presenza commerciale globale di Sandoz, creando le condizioni per ampliare a livello mondiale l'accesso dei pazienti a questo potenziale farmaco biologico di alta qualità.

In base ai termini dell'accordo, mAbxience sarà responsabile dello sviluppo e della produzione del biosimilare presso i propri stabilimenti all'avanguardia in Spagna e Argentina, conformi alle norme di buona fabbricazione (GMP), mentre Sandoz deterrà i diritti esclusivi di commercializzazione a livello mondiale, ad eccezione di Argentina, Uruguay e Paraguay. I termini finanziari dell'accordo restano riservati. L'intesa conferma la crescente attrattività della piattaforma di sviluppo e produzione di mAbxience in un momento in cui i sistemi sanitari si preparano alla scadenza dei diritti di esclusiva di un numero significativo di farmaci biologici nei prossimi anni.

Il candidato biosimilare di emicizumab è sviluppato con riferimento a Hemlibra® (emicizumab), indicato per il trattamento dell'emofilia A. Il mercato globale del medicinale di riferimento è stimato in circa 5,7 miliardi di dollari.

L'emofilia A è una rara malattia genetica causata da una carenza o da un'alterazione del fattore VIII, una proteina fondamentale per la coagulazione del sangue. È la forma più comune di emofilia e rappresenta circa l'80% di tutti i casi a livello mondiale. Continua inoltre a costituire un'importante esigenza terapeutica non ancora pienamente soddisfatta per i pazienti e per i sistemi sanitari.

Jurgen Van Broeck, Amministratore delegato di mAbxience, ha dichiarato: «Questo accordo con Sandoz rappresenta un importante riconoscimento della piattaforma di sviluppo e produzione di mAbxience e delle competenze dei nostri team. L'accordo unisce le nostre capacità alla presenza globale di Sandoz nel settore dei biosimilari e offre un percorso concreto per ampliare l'accesso alle terapie per i pazienti affetti da emofilia A. Rafforza inoltre la nostra strategia, che combina capacità di sviluppo e produzione di livello internazionale con collaborazioni commerciali selezionate, in grado di accelerare l'accesso dei pazienti a farmaci biologici di alta qualità in tutto il mondo».

L'accordo consolida ulteriormente la posizione di mAbxience come operatore globale di riferimento nel settore dei biosimilari, grazie alle sue competenze nello sviluppo e nella produzione di farmaci biologici complessi. Il candidato biosimilare di emicizumab amplierebbe la presenza di mAbxience nell'ambito delle malattie rare e completerebbe il crescente portafoglio di biosimilari in sviluppo dell'azienda, che comprende oncologia, immunologia, patologie dell'apparato scheletrico e altre aree terapeutiche specialistiche.

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