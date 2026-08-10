MONDEVITA ACQUISISCE LA QUOTA DI MAGGIORANZA DI UNDERSCORE DISTRICT, SOCIETÀ MADRE DI MAGLIANO, NELLA SECONDA FASE DELLA CREAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEL LUSSO ITALIANA

MILANO, 10 agosto 2026 /PRNewswire/ -- MondeVita ha acquisito una posizione strategica di maggioranza in Underscore District, l'acceleratore di marchi di Milano affiliato a Magliano, GR10K e al rivenditore multibrand WOK Store. L'accordo costituisce la seconda fase del piano di MondeVita per costruire una nuova piattaforma del lusso italiana, aggiungendo sviluppo del marchio, commercio al dettaglio e commercio digitale alla forza manifatturiera che il gruppo già possiede. La transazione è sostenuta dall'attuale base di azionisti di Underscore District. I termini finanziari non sono stati svelati.

L'accordo segue l'acquisizione da parte di MondeVita di Raffaele Caruso S.p.A., l'azienda produttrice di abbigliamento maschile di Soragna, fondata nel 1964, che produce collezioni sia per la propria etichetta che per diverse fra le più grandi case del settore. Caruso ha registrato un fatturato di 34,2 milioni di euro nel 2025 e impiega 479 persone. Se Caruso ha dato al gruppo profondità industriale, Underscore District apporta costruzione del marchio, merchandising e capacità di vendita al dettaglio, che completano la piattaforma.

Fondata nel 2022 da Edoardo Di Luzio, Underscore District ha costruito in quattro anni una piattaforma integrata che copre sviluppo del marchio, aspetti finanziari, operazioni, merchandising ed e-commerce. Il suo portfolio ha generato vendite per oltre 7 milioni di euro nel 2025 attraverso una rete di vendita all'ingrosso di più di 150 rivenditori in tutto il mondo; ciascuna delle sue attività sta entrando in una nuova fase di sviluppo. All'interno di MondeVita, queste capacità completano la base industriale acquisita con Caruso: il gruppo combina ora, sotto un unico tetto, produzione, sviluppo del marchio e vendita al dettaglio diretta.

Al centro della transazione c'è Magliano, l'etichetta fondata da Luca Magliano, a Bologna, nel 2017. Il marchio è apparso nel calendario della Milan Fashion Week dal 2018 e a Parigi dal 2026, nel 2023 ha vinto il premio LVMH Karl Lagerfeld, nello stesso anno in cui Luca Magliano è entrato nell BoF 500. Sotto la guida della nuova proprietà, MondeVita e Underscore District intendono rafforzare le capacità aziendali e industriali di Magliano, compreso l'accesso alla base produttiva di Caruso, sostenendo nel contempo la sua espansione a livello internazionale.

La transazione comprende anche GR10K, l'etichetta di abbigliamento tecnico da lavoro di cui Underscore District ha acquisito una partecipazione nel gennaio 2024.

Nella transazione rientra anche WOK Store, il rivenditore multibrand di Milano noto per il suo distinto approccio curatoriale e la sua connessione con la comunità creativa della città. Nel 2024 è stata aperta una seconda sede a Milano, inoltre dovrebbe entrare in una nuova fase di espansione, sviluppando il suo core business multibrand e ampliandosi nello stile di vita e nelle nuove categorie di consumatori.

L'accordo avviene nel contesto di una più ampia ondata di consolidamento nelle piattaforme di moda e manifattura italiane, mentre un rallentamento nel settore della domanda di lusso ha spinto i marchi di designer indipendenti verso partner più grandi per capitale, infrastrutture e distribuzione; in questo contesto, MondeVita si posiziona come la piattaforma le cui capacità sono costruite internamente, dandole i mezzi per acquisire, crescere e migliorare ogni marchio che introduce nel gruppo. Il gruppo considera l'attuale fase del mercato come una rara opportunità: un momento in cui capacità, marchi e talenti complementari possono essere riuniti in una singola piattaforma posizionata per il prossimo ciclo di crescita del settore.

Tali capacità vanno oltre le operazioni nel mondo della moda. Mondevo Tech, il polo tecnologico del gruppo, con sede a Singapore, gestisce una piattaforma di intelligenza artificiale di proprietà che impiega 50 ingegneri e 120 agenti di codifica AI, creata per portare marchi di lusso nella nuova economia attraverso progettazione, produzione, distribuzione ed esperienza del cliente. È proprio questa componente, di proprietà invece che esternalizzata, che il gruppo implementa in tutte le attività che acquisisce.

Questa acquisizione segna per MondeVita l'inizio di una fase di investimento più ampia. Il gruppo intende proseguire con ulteriori acquisizioni e partnership strategiche in segmenti complementari, con particolare attenzione alle imprese di maggiore portata in grado di accelerare lo sviluppo di una piattaforma italiana del lusso, competitiva a livello internazionale.

Edoardo Di Luzio rimarrà CEO di Underscore District e assumerà un ruolo strategico all'interno di MondeVita, contribuendo allo sviluppo di sinergie in tutto il portfolio del gruppo e all'identificazione e all'esecuzione di opportunità di investimento future.

"L'Italia continua a produrre le voci creative più originali nella moda. Stiamo costruendo la piattaforma che consente loro di crescere a casa, con le risorse per competere a livello globale", ha dichiarato Hussam Otaibi, presidente di Mondevo Group, la holding di investimenti proprietaria di MondeVita. "Underscore District è esattamente il tipo di motore imprenditoriale per cui è stata progettata questa piattaforma. E, poiché la nostra IA agentica, Ittikar, ci consente di analizzare e completare la due diligence su un accordo in pochi giorni anziché in settimane o mesi, possiamo spostarci verso le giuste opportunità più velocemente di chiunque altro in questo mercato".

"Questa transazione aggiunge funzionalità che il denaro da solo non può costruire rapidamente: sviluppo del marchio, vendita al dettaglio e una linea diretta con la cultura che plasma la moda, insieme alla base industriale che abbiamo acquisito con Caruso", ha dichiarato Fabio Brambilla, presidente di MondeVita. "Stiamo costruendo una piattaforma in cui la creatività e l'artigianato consolidato si rafforzano a vicenda, Underscore District è fondamentale per quel design".

"Underscore è sempre stato costruito intorno ad un approccio alla moda molto imprenditoriale. La partnership con MondeVita ci dà l'opportunità di portare quel modello su una scala diversa preservando l'identità e l'indipendenza delle aziende con cui lavoriamo", ha dichiarato Edoardo Di Luzio, CEO di Underscore District. "Allo stesso tempo, sono entusiasta di contribuire alla prossima fase di MondeVita e allo sviluppo di nuovi investimenti che possono integrare ciò che stiamo costruendo".

Informazioni su Underscore District

Fondato nel 2022, Underscore District è un acceleratore di marchi italiano focalizzato sulla costruzione e la scalata della prossima generazione di marchi della moda di lusso. Il gruppo combina investimenti strategici, competenze operative e un approccio imprenditoriale a lungo termine per sostenere imprese creative distintive con potenziale a livello globale. Oggi, il portfolio di Underscore District comprende Magliano, uno dei marchi della moda più acclamati d'Italia, GR10K, un'etichetta pionieristica di abbigliamento tecnico maschile, e Wok Store, una piattaforma leader di vendita al dettaglio multi-brand con forte presenza omnicanale.

Informazioni su MondeVita

MondeVita è una holding di lusso innovativa che riunisce marchi eccezionali ed esperienze straordinarie, con capacità di proprietà, non esternalizzate: 475 artigiani con sede in Italia; una piattaforma di creazione di marchi con sede a Milano che ospita etichette guidate da designer; una piattaforma dedicata di intelligenza artificiale con 50 ingegneri e 120 agenti di codifica che opera a Singapore; e un'impresa transatlantica nel settore dei media, che produce film, televisione, musica e giochi.

Informazioni su Mondevo Group

Mondevo Group è una holding multi-divisionale con sede ad Abu Dhabi, che opera all'intersezione tra tecnologia, investimenti e lifestyle. Le divisioni del gruppo comprendono gestione patrimoniale, capitale di rischio, lusso e lifestyle, oltre alle piattaforme tecnologiche fondamentali. La mission di Mondevo consiste nello sfruttare le capacità native dell'intelligenza artificiale e una rete globale di famiglie con un patrimonio netto estremamente elevato per costruire imprese durature in settori con elevate barriere all'ingresso e forte potenziale di crescita a lungo termine.

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