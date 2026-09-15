Nitinotes annuncia le prime procedure di sperimentazione clinica EASE™ presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Italia

EASE™ si espande in Italia con le prime procedure di studio per la valutazione di EndoZip™ per il rimodellamento gastrico automatizzato

CAESAREA, Israele, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Nitinotes Ltd., sviluppatore del sistema di sutura automatizzato EndoZip™ per la gastroplastica endoscopica a manica (ESG), ha annunciato oggi il completamento delle prime procedure di sperimentazione clinica EASE™ presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, Italia.

Gemelli ha eseguito procedure commerciali con EndoZip™ a seguito dell'approvazione del marchio CE del sistema e ora partecipa come centro clinico allo studio EASE™, che sta valutando EndoZip™ a supporto del percorso regolatorio statunitense di Nitinotes.

Le procedure sono state eseguite dal Prof. Ivo Boskoski, MD, PhD, Professore Associato di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Lo studio EASE™ sta valutando la sicurezza e l'efficacia di EndoZip™ per la gastroplastica endoscopica a manica, una procedura minimamente invasiva per il trattamento dell'obesità. EndoZip™ automatizza la chirurgia di rimodellamento gastrico attraverso un flusso di lavoro a operatore singolo, progettato per ridurre la complessità tecnica della sutura endoscopica manuale convenzionale e supportare un approccio più standardizzato all'esecuzione della procedura.

"In qualità di ospedale di ricerca, promuovere nuovi approcci terapeutici e fornire ai pazienti l'accesso a tecnologie innovative sono aspetti fondamentali della nostra missione", ha affermato il Prof. Boskoski. "Siamo lieti di partecipare allo studio clinico EASE™ e di contribuire alla continua evoluzione della chirurgia endobariatrica."

"Le prime procedure EASE™ presso Gemelli rappresentano un importante progresso nello sviluppo clinico di EndoZip™", ha dichiarato Lloyd Diamond, Amministratore Delegato di Nitinotes. "Il Prof. Boskoski e il team di Gemelli vantano una vasta esperienza nell'endoscopia avanzata e la loro partecipazione al progetto EASE™ contribuirà al crescente corpus di evidenze cliniche a supporto del rimodellamento gastrico automatizzato e del suo potenziale ruolo nel continuum di trattamento dell'obesità in continua evoluzione, tra farmacoterapia e chirurgia bariatrica."

Nitinotes ringrazia inoltre il Prof. Cristiano Spada e il Dott. Vincenzo Bove per la loro partecipazione e il prezioso contributo, nonché l'intero team clinico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per la collaborazione e il supporto.

Informazioni su Nitinotes

Nitinotes è un'azienda privata di dispositivi medici all'avanguardia nelle tecnologie di sutura endoluminale automatizzata per il trattamento dell'obesità. Il sistema di punta dell'azienda, EndoZip™, è una piattaforma ESG automatizzata progettata per supportare un approccio standardizzato al rimodellamento gastrico. EndoZip™ ha ottenuto la marcatura CE nel novembre 2025 ed è disponibile in commercio nell'Unione Europea e in altri mercati che accettano la marcatura CE.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://nitinotesurgical.com.

Contatto per i media:Offer NonhoffDirettore finanziariooffer@nitinotesurgical.com

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