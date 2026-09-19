NOTIZIA ARTPRICE: UN LIBRO-MONDO DIVENTA UNO SPECCHIO PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

OpenAI/Astra, Perplexity, DeepSeek, Google Gemini e xAI/Grok si confrontano con la stessa opera: un esperimento di meta-lettura trasforma la critica letteraria in un laboratorio comparativo per l'intelligenza artificiale.

PARIGI, 19 settembre 2026 /PRNewswire/ -- E se, per comprendere le intelligenze artificiali, dessimo loro da leggere esattamente lo stesso libro?

Questo è l'esperimento che accompagna Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA).

Un libro-mondo scritto da Thierry Ehrmann diventa uno specchio per l'intelligenza artificiale.

Dopo centinaia di ore di dialogo, il pensiero umano, gli archivi, le domande e le contraddizioni hanno dato vita a un libro la cui stesura è stata affidata all'intelligenza artificiale.

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Oggi il libro esiste anche materialmente: le edizioni in francese e in inglese sono in corso di stampa. Ma l'esperimento non si esaurisce con il libro. Ora si rivolge nuovamente verso le intelligenze artificiali stesse.

Non abbiamo chiesto all'IA di giudicare il libro. Abbiamo chiesto alle IA di leggerlo – e poi di leggersi a vicenda.

L'intero corpus viene sottoposto a diversi sistemi principali:

OpenAI / Astra, Perplexity, DeepSeek, Google Gemini e xAI / Grok.

Tutti ricevono lo stesso oggetto. Ma producono tutti la stessa lettura?

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/meta-reading/

CINQUE IA. UN SOLO LIBRO. CINQUE MAPPE?

L'obiettivo non è organizzare una competizione tra i vari modelli.

È esattamente il contrario.

Lo scopo è osservare le loro convergenze, divergenze e punti ciechi.

Quali concetti identificano spontaneamente? Quali tesi considerano centrali? Quali passaggi mettono in relazione? Dove divergono le loro interpretazioni?

E soprattutto: cosa succede quando a ciascuna di esse viene successivamente concesso l'accesso alle analisi prodotte dalle altre? In quel momento emerge una meta-lettura.

L'IA non si limita più a leggere il libro.

Legge un'altra IA che legge il libro.

Un terzo sistema può quindi analizzare tale confronto. Il commento diventa corpus. Il corpus diventa nuovo materiale di analisi.

LA CRITICA CAMBIA DIREZIONE

Per secoli abbiamo usato la critica per comprendere meglio i libri.

Questo esperimento propone anche il movimento inverso:

usare un libro per comprendere meglio chi lo legge.

La stessa opera diventa così una sorta di specchio cognitivo posto davanti a diverse architetture di intelligenza artificiale. Questo specchio non si domanda: «Quale IA ha ragione?»

Che cosa ha pensato Gemini dell'analisi prodotta da Grok.

La risposta di DeepSeek alla critica di OpenAI Astra.

Si domanda invece: «Perché non vedono esattamente la stessa cosa?»

La distinzione è essenziale. Perché le loro stesse divergenze diventano informazioni.

ALL'UMANO RESTA L'ULTIMA PAROLA

Questo esperimento non delega il giudizio umano.

Al contrario, ne richiede di più. L'essere umano rimane colui che confronta, dubita, contestualizza e decide.

La macchina produce letture. L'umano osserva anche i divari tra tali letture.

Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA) diventa così simultaneamente un libro, un corpus e un esperimento aperto sulla pluralità delle intelligenze artificiali.

Il libro è stato pensato per essere letto dagli esseri umani.

Ora diventa anche un oggetto attraverso il quale gli esseri umani possono guardare le IA leggere.

NOTE PER LA STAMPA:

L'esperimento di meta-lettura consente di esaminare, tra le altre cose:

«Non abbiamo chiesto all'IA di giudicare il libro. Abbiamo chiesto alle IA di leggerlo – e poi di leggersi a vicenda».

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Contatto per i media: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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