PARADISO IN BARCELONA PREMIATO VINCITORE DEL RÉMY MARTIN LEGEND OF THE LIST AWARD NELLA CLASSIFICA THE 50 BEST BARS 2026

The House of Rémy Martin celebra l'eccellenza duratura e l'artigianato di pregio nella mixology al principale incontro globale del settore

PARIGI, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rémy Martin, la rinomata Cognac House con oltre tre secoli di storia alle spalle e Official Cognac Partner di The 50 Best Bars dal 2019, è orgogliosa di annunciare che Paradiso a Barcellona, in Spagna, ha ricevuto il prestigioso Rémy Martin Legend of the List Award. Presentato durante la cerimonia The 50 Best Bars a Milano, in Italia, il premio celebra i bar che con l'influenza duratura, la creatività e l'impegno per l'ospitalità hanno contribuito a plasmare la moderna cultura dei cocktail.

Premiato come The World's Best Bar nel 2022 e guidato da Giacomo Giannotti e dal suo team, Paradiso si distingue per il proprio contributo duraturo alla cultura dei cocktail, alla visione creativa e all'impegno incrollabile per l'ospitalità e l'artigianato. Dall'apertura a El Born di Barcellona nel 2015 dietro la porta del frigorifero di un negozio di pastrami, il luogo ha continuato a innovare nel settore della mixology attraverso il proprio Paradiso Lab e il Sustainability Summit annuale. Con questo riconoscimento, Rémy Martin celebra l'influenza e l'eredità di Paradiso, che raccoglie il testimone da Baba au Rum di Atene (vincitore nel 2025) nel prestigioso elenco dei destinatari di Legend of the List.

"Il nostro partenariato con The 50 Best Bars è un'enorme fonte di orgoglio, che celebra l'ingegno e la passione che continuano a far progredire l'industria globale dei bar", ha dichiarato Amaury Vinclet, General Manager di Rémy Martin. "Il Rémy Martin Legend of the List Award riflette lo spirito della House: un impegno per la qualità duratura, l'artigianato d'eccezione e i team visionari che plasmano il futuro della moderna cultura dei cocktail".

A testimonianza del profondo impegno della House per il terroir e l'origine culturale, Alquímico di Cartagena, in Colombia, è stato inoltre premiato come The Best Bar in South America 2026, sponsorizzato da Rémy Martin.

Al di là del palco principale, Rémy Martin ha mostrato la versatilità del cognac nella mixology moderna. Alla cerimonia di premiazione, la House ha presentato un cocktail bar esclusivo ospitato dallo svedese Röda Huset (Stoccolma), che serve highball Rémy Martin VSOP personalizzati e spirit-forward serve realizzati con ingredienti locali. Sottolineando l'arte della comunità globale dei bar, Rémy Martin ha anche realizzato ritratti e interviste ai principali bartender internazionali durante la cerimonia, mentre il sister brand Cointreau ha presentato la caratteristica cerimonia delle sciarpe rosse come Official Orange Liqueur Partner.

Per chiudere la settimana il giovedì sera, Röda Huset accoglie una serie di ospiti invitati da Rémy Martin a Giardino Cordusio in onore della comunità globale dei bar.

Attraverso il suo partenariato di lunga data con The 50 Best Bars, Rémy Martin ribadisce il suo impegno a coltivare il talento, celebrare la creatività e sostenere l'artigianato che plasma il futuro della cultura dei cocktail.

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INFORMAZIONI SU RÉMY MARTIN

Dal 1724, la House of Rémy Martin produce cognac eccezionali. Un profondo amore per la terra, una continuità di proprietà familiare e un impegno appassionato per l'eccellenza hanno sostenuto Rémy Martin per oltre tre secoli. Grazie alle proprie miscele magistrali, a una tradizione tramandata da generazioni nel Cognac e ai numerosi riconoscimenti, attrae costantemente gli intenditori più esigenti del mondo, perpetuando un patrimonio senza pari di eccellenza e autenticità. Rémy Martin è specializzata in Cognacs Fine Champagne, tra cui Rémy Martin XO, Rémy Martin Tercet, Rémy Martin 1738 Accord Royal, Rémy Martin CLUB e Rémy Martin VSOP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.RemyMartin.com.

INFORMAZIONI SU THE 50 BEST BARS

The 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, fornisce un elenco completo dei migliori locali al mondo dove gustare un drink, votati da un'Academy di oltre 800 esperti in tutto il mondo. L'elenco viene pubblicato ogni anno dal 2009 ed è diventato la classifica più attesa per i professionisti dei drink e gli appassionati di cocktail in tutto il mondo, con i premi che rappresentano il momento clou del calendario del settore dei bar. L'elenco di The 50 Best Bars Asia è pubblicato dal 2016, The 50 Best Bars North America dal 2022 e The 50 Best Bars Europe dal 2026. William Reed, proprietaria di The 50 (precedentemente noto come 50 Best), è interamente responsabile dell'organizzazione dei premi, del sistema di voto e dei rispettivi elenchi.

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