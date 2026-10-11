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Migranti, ecatombe al largo di Gibuti: 109 morti e 116 dispersi dopo naufragio

Tra le vittime anche 15 bambini, riporta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. I sopravvissuti hanno raccontato che l'imbarcazione trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen

Migranti - (Fotogramma)
Migranti - (Fotogramma)
11 ottobre 2026 | 11.40
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Ancora una terribile strage di migranti in mare. Almeno 109 persone, tra cui 15 bambini, sono morte e circa 116 risultano disperse dopo che un'imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. I sopravvissuti hanno affermato che l'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta a nord della città gibutiana di Obock.

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migranti naufragio naufragio migranti strage migranti migranti gibuti
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