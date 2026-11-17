ROMA, Nov. 17, 2026 /PRNewswire/ -- I consumatori italiani tengono il proprio smartphone in media poco più di 3 anni, secondo uno studio dell'Università Bocconi del 2025. A questo ritmo, si potrebbero cambiare fino a 33 iPhone in una vita di 99 anni, la durata massima di un piano Lifetime di pCloud.

Proprio questi piani sono al centro delle offerte Black Friday di pCloud per il cloud storage, con sconti fino al 60% sul cloud a vita, validi fino al 28 novembre.

Ogni nuovo telefono significa ricominciare: foto, video e documenti da trasferire, abbonamenti cloud da rinnovare. Con Lifetime il tuo spazio resta lo stesso, telefono dopo telefono.

Le offerte Black Friday 2026

La campagna di pCloud per il Black Friday è attiva dal 13 al 28 novembre.

Tutte le offerte includono spazio d'archiviazione Lifetime, fino a 10 TB:

Il Bundle è un pacchetto unico con gestione delle password e crittografia zero-knowledge incluse.

Dal telefono a pCloud

Foto, video e documenti non restano più chiusi nel vecchio telefono.

pCloud permette di gestire file, foto e video da browser e app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, senza occupare spazio sul dispositivo. Include backup automatico, sincronizzazione e condivisione tramite link, protetti da password.

Con pCloud, i file possono essere archiviati nell'UE e sono protetti con crittografia AES-256. pCloud Encryption, incluso nel Bundle, aggiunge la crittografia zero-knowledge: i file vengono cifrati direttamente sul dispositivo.

Il vantaggio Lifetime

I piani Lifetime di pCloud prevedono un pagamento unico, senza costi ricorrenti mensili o annuali, e durano 99 anni o per l'intera vita del titolare. Rispetto a un abbonamento, il piano si ripaga in pochi anni; da lì in poi, lo spazio non costa più nulla.

I prezzi indicati per il Black Friday sono validi solo durante la campagna. Per maggiori informazioni, visita il sito di pCloud.

Informazioni su pCloud

pCloud è un servizio di cloud storage fondato nel 2013 con sede in Svizzera, scelto da oltre 24 milioni di utenti in più di 130 Paesi. Opera secondo la normativa svizzera, tra le più rigorose d'Europa per privacy e diritti dei consumatori.

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