Piramal Pharma Solutions svela la suite di linker-payload all'avanguardia presso il suo stabilimento di Riverview, Michigan

MUMBAI, India, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ("PPS"), ha presentato ufficialmente una nuova suite all'avanguardia per lo sviluppo e la produzione di linker-payload presso il suo stabilimento di Riverview, Michigan, che si occupa di sostanze attive in ambito farmaceutico. Questo lancio rappresenta un elemento fondamentale del più ampio piano di investimenti da 90 milioni di dollari annunciato lo scorso anno dall'azienda, che punta ad ampliare le proprie capacità produttive negli Stati Uniti. Oltre alla suite di linker-payload, il piano aggiungerà nuove tecnologie e il potenziamento delle capacità produttive su scala commerciale presso lo stabilimento di PPS, che si occupa di iniettabili sterili a Lexington, nel Kentucky. Queste migliorie a livello strategico consolidano l'impegno di PPS nell'offrire ai pazienti terapie complesse e innovative in modo rapido e affidabile.

"Il lancio della nostra nuova suite di linker-payload a Riverview è un traguardo importantissimo per PPS e i nostri partner", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "La suite mette in campo competenze di prim'ordine, tecnologie avanzate e capacità di collegamento a livello di linker-payload su scala commerciale proprio qui in Michigan, consentendo ai nostri clienti di accelerare lo sviluppo e la fornitura di terapie in grado di cambiare la vita, come gli ADC." Questo investimento dimostra il nostro grande impegno nei confronti dell'innovazione e della produzione negli Stati Uniti, garantendo ai nostri partner un'efficienza senza pari, la sicurezza della catena di approvvigionamento e un percorso senza difficoltà della progettazione alla sperimentazione clinica per questi farmaci fondamentali."

Con oltre 60 anni di esperienza nell'ambito dello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici, Riverview è un'azienda leader nel settore. Avvalendosi delle sue diverse competenze, il sito offre una gamma completa di soluzioni per API e HPAPI. Sfruttando le competenze e conoscenze specializzate in HPAPI, Riverview funge da fornitore dedicato di linker-payload per PPS, con un ruolo fondamentale per ADCelerate™, l'approccio rapido e integrato di PPS allo sviluppo di ADC di fase I.

L'aggiunta di questa suite di linker-payload è concepita per consentire a PPS di accelerare le tempistiche dei partner e di adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione. Grazie a tecnologie avanzate di contenimento, automazione e analisi, la suite consente una scalabilità senza soluzione di continuità dei programmi di linker-payload. Ciò rafforza ulteriormente la piattaforma ADCelerate™ e consente a PPS di soddisfare la crescente domanda di ADC e altre terapie bioconiugate.

L'espansione a Riverview e Lexington consolida la posizione di PPS come partner di riferimento per le aziende innovative che ricercano soluzioni per lo sviluppo e la produzione di farmaci incentrate sul paziente, e con sede negli Stati Uniti.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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