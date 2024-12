Pop Caffè e Van Houten presentano Chocomium: la nuova linea di cioccolate Premium compatibili con le macchine Dolce Gusto

RAGUSA, Italia, 12 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Pop Caffè è orgogliosa di annunciare il debutto di Chocomium, la sua prima linea di cioccolate premium, compatibili con le macchine Nescafè Dolce Gusto, sviluppata in collaborazione con Van Houten, marchio leader a livello mondiale nel settore del cacao. Disponibile dal 30 Novembre, Chocomium offre un'esperienza di gusto unica con tre esclusive varianti, pensate per gli appassionati di cioccolata alla ricerca di qualità e innovazione.

Le tre versioni di Chocomium portano il piacere del cioccolato a nuovi livelli, con proposte studiate per accontentare ogni palato:

"Con Chocomium, Pop Caffè intende offrire una linea che coniughi la qualità e l'innovazione tipiche del nostro brand", afferma Federica Eterno, Marketing Manager di Pop Caffè. "Grazie alla collaborazione con Van Houten, abbiamo creato un prodotto speciale, pensato per arricchire le pause quotidiane con un tocco di eccellenza, perfetto per la stagione."

Van Houten, un nome che è sinonimo di eccellenza nel mondo del cacao, vanta una lunga storia di innovazione e competenza. Fondato nel 1828, il brand è riconosciuto a livello globale per la sua capacità di combinare tradizione e ricerca all'avanguardia nel settore. La partnership con Pop Caffè rappresenta l'unione tra due realtà accomunate dalla passione per la qualità e dall'impegno a soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Chocomium nasce dalla volontà di offrire un prodotto che non sia solo buono, ma anche innovativo, in grado di rispecchiare l'elevato standard qualitativo di entrambi i brand. Ogni capsula è stata progettata con attenzione ai dettagli, utilizzando cacao selezionato per garantire una bevanda cremosa e perfettamente bilanciata. Questa linea rappresenta un'evoluzione nel mercato delle bevande al cioccolato, arricchendo l'esperienza sensoriale di ogni consumatore.

A partire dal 30 novembre, Chocomium sarà disponibile presso i principali rivenditori e sull'e-commerce ufficiale di Pop Caffè, shop.popcaffe.it.

Inoltre, presto sarà disponibile anche per altri sistemi di capsule compatibili, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per i consumatori.

Con questa nuova linea, Pop Caffè entra nel mercato delle bevande al cioccolato, confermando il proprio impegno a offrire prodotti di alta qualità che uniscono la tradizione all'innovazione.

Pop Caffè è un marchio italiano leader nella produzione di capsule e prodotti compatibili per macchine da caffè, apprezzato per la qualità e la varietà della propria offerta. Con il lancio di Chocomium, Pop Caffè amplia il proprio assortimento, portando la stessa passione e attenzione al gusto anche nel mondo delle bevande al cioccolato. Grazie alla collaborazione con Van Houten, Chocomium si presenta come una gamma di prodotti premium, perfetti per chi cerca il meglio da ogni pausa.

Per ulteriori informazioni su Chocomium e sugli altri prodotti Pop Caffè, visitate il sito ufficiale www.popcaffe.it o i punti vendita autorizzati. Scoprite come una semplice capsula possa trasformare ogni momento in un'esperienza unica.

