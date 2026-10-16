VIENNA, 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Durante Network X 2026, la World Broadband Association (WBBA) ha ospitato il Broadband Development Congress (BDC) a Vienna. Al congresso, Bob Chen, presidente della linea di prodotti ottici di Huawei, ha pronunciato un discorso di apertura intitolato "Rimodellare il valore della rete per una nuova crescita nell'era dell'IA". Ha sottolineato la necessità di modificare i concetti di costruzione di reti nell'era dell'IA in base a tre "R": Ricostruire l'architettura di rete, Ripensare il modello di business e Ridefinire la gestione e la manutenzione della rete per rimodellare il valore della rete e raggiungere una nuova crescita.

Bob Chen ha fatto notare che, in retrospettiva negli ultimi tre decenni, ogni boom dei servizi, dalla voce e da Internet al video, si è basato sul supporto della rete. Oggi l'IA si sta sviluppando rapidamente. I grandi modelli di IA ora presentano quasi 10 mila miliardi di parametri e il consumo di token è aumentato di quasi 50 volte nell'ultimo anno. Nell'era dell'IA, gli oggetti, la frequenza e la qualità delle connessioni di rete hanno subito cambiamenti notevoli. L'intero settore deve ripensare a come rimodellare il valore della rete.

Chen ha sottolineato che l'elemento più cruciale per rimodellare il valore della rete è la modifica della filosofia di costruzione della rete: la pianificazione e la costruzione della rete devono concentrarsi sulle richieste di servizi di IA e sui layout AIDC, mentre la tecnologia di IA dovrebbe essere adottata per elevare le capacità di gestione e manutenzione. Questo può essere riassunto in tre "R". Ricostruire l'architettura di rete: transizione da reti tradizionali incentrate sulle regioni amministrative a reti incentrate sull'AIDC. Ripensare il modello di business: per le imprese, l'aggiornamento dalla sola vendita di larghezza di banda alla vendita di "larghezza di banda + latenza + affidabilità", insieme a servizi di rete di calcolo integrati; e per la banda larga domestica: l'evoluzione dalla pura fornitura di connettività a banda larga alla rete di tutta la casa e, infine, alle esperienze domestiche intelligenti. Ridefinire la gestione e la manutenzione della rete: evoluzione dalle tradizionali operazioni semi-automatizzate verso l'intelligenza del ciclo di vita completo.

Ricostruire l'architettura di rete

In passato, le reti erano strutturate intorno alle regioni amministrative, suddivise in una struttura portante nazionale, una struttura portante provinciale e reti metropolitane. Con l'ascesa dell'IA, il numero di AIDC è cresciuto di quasi 10 volte e il volume del traffico non è più determinato dalla popolazione, ma dalla potenza di calcolo.

Prendiamo Zhongwei, in Cina, come esempio: in passato, il suo traffico rappresentava solo circa lo 0,1% del totale della Cina. Oggi, Zhongwei è diventato uno degli otto hub di calcolo nazionali della Cina, con il suo traffico di calcolo intelligente che rappresenta oltre il 10% della larghezza di banda totale del Paese, rendendolo un nodo centrale nella rete di interconnessione AIDC. Casi simili si verificano in tutto il mondo.

Pertanto, l'architettura di rete deve passare dall'essere incentrata sulla regione amministrativa all'AIDC. Le reti dovrebbero essere organizzate in strati gerarchici attorno ai DC principali, ai DC regionali e ai DC periferici. Le connessioni mesh dirette one-hop tra DC consentono cerchi di latenza deterministici da 1-5-20 ms e tempi di commercializzazione rapidi.

Ripensare il modello di business

Per il segmento enterprise, con l'accelerazione dell'IA, i modelli di produzione aziendali si stanno trasformando. Ad esempio, un'azienda di progettazione industriale IA in Cina utilizza il rendering IA per accorciare drasticamente i cicli di produzione e il rendering IA in tempo reale richiede una latenza inferiore a 2 millisecondi. Per sfruttare tali opportunità, gli operatori possono aggiornare le linee private da una singola dimensione di larghezza di banda a offerte multidimensionali: "Larghezza di banda + latenza + affidabilità". Alimentate da OXC, ASON e crittografia quantistica, le reti possono offrire latenza deterministica, elevata affidabilità e massima sicurezza, aumentando significativamente il valore della linea privata. Inoltre, sfruttando le piattaforme di calcolo, gli operatori possono passare dalla vendita di reti alla vendita di "Rete + Informatica + Modello/Applicazione", fornendo servizi integrati di rete di calcolo.

Per il segmento della banda larga domestica, gli operatori possono passare dalla fornitura di connessioni a banda larga di base alla strategia "Una fibra, una rete, una casa": One Network si riferisce alla fornitura di Wi-Fi di alta qualità per tutta la casa con FTTR o Wi-Fi Mesh. One Home significa fornire un'ampia gamma di applicazioni intelligenti alimentate da terminali IA domestici e agenti IA. Inoltre, gli agenti IA domestici stanno ripensando i modelli di interazione a banda larga domestica, consentendo agli utenti di interagire in tempo reale e di controllare le reti domestiche tramite semplici comandi vocali.

Ridefinire la gestione e la manutenzione della rete

Nell'era dell'IA, l'intelligenza end-to-end in pianificazione, costruzione, manutenzione, ottimizzazione e funzionamento deve essere realizzata attraverso l'intelligenza degli elementi di rete, l'intelligenza di rete e l'intelligenza di servizio. Ad esempio, la maggior parte dei reclami relativi alle reti domestiche deriva da problemi con il Wi-Fi. Oggi, la sintonizzazione del Wi-Fi tramite l'IA identifica automaticamente le fonti e i tipi di interferenza, apportando regolazioni in tempo reale alla potenza di trasmissione e ad altri parametri, aumentando le velocità Wi-Fi di circa il 20% in ambienti con interferenze.

In secondo luogo, per il risparmio energetico dell'IA, in precedenza le apparecchiature di rete funzionavano a piena capacità indipendentemente dai livelli di traffico, consumando energia sostanziale non necessaria. Ora, l'analisi intelligente del traffico consente regolazioni di potenza dinamiche intelligenti per il chassis OLT e le schede di linea, riducendo il consumo totale di energia del dispositivo di oltre il 20%.

Infine, per l'auto-riparazione intelligente dei guasti, la risoluzione dei problemi della banda larga domestica è suddivisa in tre livelli. Auto-riparazione: i problemi di interfaccia aerea, come i guasti di roaming, vengono automaticamente risolti dagli agenti O&M IA di gestione e manutenzione. Gestione e manutenzione da remoto: i problemi relativi ai parametri di configurazione sono elaborati in remoto presso il NOC con l'assistenza dell'agente IA. Visite in loco: i problemi di connessione in fibra fisica sono precisamente localizzati con l'assistenza Copilot di gestione e manutenzione.

"Di fronte all'era dell'IA, dobbiamo spostare la nostra filosofia verso il Ricostruire l'architettura di rete, il Ripensare il modello di business e il Ridefinire la gestione e la manutenzione della rete", ha concluso Bob Chen. "Attraverso queste tre 'R', possiamo rimodellare il valore della rete UBB e muoverci congiuntamente verso una nuova crescita nell'era dell'IA!"

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