circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

ROSEWOOD HONG KONG NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE 50 BEST HOTELS 2026 PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 21.25
LETTURA: 2 minuti

PARIGI, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- La classifica The 50 Best Hotels è stata svelata nel corso di una prestigiosa cerimonia di premiazione a Parigi. La classifica celebra esperienze di ospitalità eccezionali e all'avanguardia provenienti da tutto il mondo.

Consulta la classifica completa di The 50 Best Hotels 2026 qui

Rosewood Hong Kong (No.1) è stato nuovamente riconosciuto come The World's Best Hotel, dopo aver conquistato il primo posto nel 2025 e il terzo nel 2024. Al posto No.2 si classifica Capella Bangkok, mentre Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River occupa la terza posizione (No.3). L'Asia conta 18 hotel in classifica, tra cui quattro in Giappone: Aman Tokyo (No.11), Bulgari Tokyo (No.24), Patina Osaka (No.33) e Park Hyatt Kyoto (No.37).

L'Europa guida la classifica con 21 hotel premiati, di cui sei in Italia e sei in Francia, quattro nel Regno Unito e uno rispettivamente in Grecia, Monaco, Svizzera e Turchia. La struttura europea con il miglior piazzamento è Passalacqua (No.5), sul Lago di Como.

Il Nord America è rappresentato da sei strutture, mentre il Sud America conta due hotel. L'Oceania è presente con un hotel, mentre l'Africa ne conta due.

Contatto per i media: The50BestHotels@thesaucecollective.com

Centro stampa: https://mediacentre.the50.com/ 

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rosewood-hong-kong-nominato-no1-nella-classifica-the-50-best-hotels-2026-per-il-secondo-anno-consecutivo-302879585.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT38512 it Cultura_E_Tempo_Libero Turismo Turismo Turismo Media_E_Pubblicita Media_E_Pubblicita Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza