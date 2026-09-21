Soluzione Grid-Interactive AIDC di Huawei: plasmare il nuovo paradigma delle infrastrutture per l'IA

SHANGHAI, 21 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Ha preso il via a Shanghai l'evento HUAWEI CONNECT 2026, nell'ambito del quale si è svolto l'HUAWEI AIDC Facility Summit. Huawei ha presentato la sua soluzione grid-interactive AIDC (data center per l'IA integrati con la rete elettrica), definendo un nuovo paradigma per le infrastrutture di intelligenza artificiale con l'obiettivo di massimizzare i token per watt.

Hou Jinlong, Direttore del Consiglio di Amministrazione di Huawei e Presidente di Huawei Digital Power, ha tenuto il discorso di apertura del summit. Ha condiviso quattro considerazioni chiave sull'innovazione architettonica e la progettazione sistematica per affrontare le sfide costruttive degli AIDC, quali l'approvvigionamento energetico, la qualità della potenza, l'alimentazione dei rack, la dissipazione del calore e l'installazione ingegneristica.

Per prima cosa, un'architettura di potenza innovativa e il raffreddamento a liquido garantiscono un'alimentazione stabile e un'efficiente dissipazione del calore, offrendo affidabilità ed efficienza globali. Secondo, un sistema di accumulo dell'energia ibrido multistrato assorbe le fluttuazioni di potenza locali, migliorando la qualità della potenza e la compatibilità con la rete elettrica (grid-friendliness) dell'AIDC. Terzo, la sinergia tra elettricità e calcolo (electricity-compute synergy) e l'interazione tra fornitura e consumo consentono agli AIDC di trasformarsi da carichi rigidi a parte integrante del nuovo sistema elettrico. Quarto, l'innovazione nelle modalità di costruzione e una consegna modulare, prefabbricata e basata su prodotti standardizzati riducono significativamente i tempi di realizzazione.

Hou ha sottolineato che massimizzare i token per watt e minimizzare i costi per token costituiranno i fattori chiave della competitività per le "fabbriche del calcolo" (compute factories).

Presentata la soluzione Grid-Interactive AIDC di Huawei

Bob He, Vice Presidente di Huawei Digital Power, ha dichiarato che con la crescita della quota di energie rinnovabili, la rete elettrica manifesta caratteristiche di elettronica di potenza sempre più marcate. Questo fattore, unito alle rapide e severe fluttuazioni di potenza dei carichi di lavoro legati all'IA, fa sì che le infrastrutture di calcolo e quelle energetiche non siano più disaccoppiate, bensì profondamente coordinate. Sfruttando le innovazioni della strategia "3+1", Huawei realizza una soluzione AIDC integrata con la rete elettrica (grid-interactive) altamente affidabile, ad alta efficienza energetica, rapida da installare e compatibile con la rete elettrica (grid-friendly), con l'obiettivo di massimizzare i token per watt.

Nel dominio della potenza (watt domain), Huawei propone un'architettura di alimentazione MIMO orientata al futuro. Per rispondere alle sfide del settore, Huawei ha lanciato la soluzione Grid-Interactive AIDC 1.0. Integrando sistemi UPS compatibili con la rete, batterie al litio intelligenti e sistemi di accumulo dell'energia (ESS) con funzionalità grid-forming, la soluzione consente all'AIDC di adattarsi alla rete elettrica e supportarla, smorzando al contempo le fluttuazioni dei carichi di lavoro dell'IA. Nel campo termico (heat field), Huawei ha lanciato un sistema di raffreddamento a liquido potenziato dall'IA, in grado di prevedere lo stato di salute dei fluidi termovettori e agevolare la manutenzione predittiva.

Secondo quanto dichiarato da Bob He, il vantaggio esclusivo di Huawei risiede nelle sue competenze energetiche end-to-end e nelle sue capacità IA full-stack.

Sinergia Calcolo-Elettricità: stabilire una solida base per l'era dell'IA

Il boom dell'intelligenza artificiale ha portato a un forte aumento dei token, imponendo requisiti più severi alle infrastrutture per l'IA. Xia Qin, Chief Expert in Huawei Computing Strategy Planning, ha osservato che gli AIDC stanno evolvendo verso un'architettura integrata e coordinata di calcolo-rete-stoccaggio (compute-network-storage), e che l'energia rappresenta l'elemento fondamentale delle infrastrutture. Un sistema energetico altamente affidabile, efficiente dal punto de vista energetico e rapido da installare consente ai cluster di calcolo IA su iperscala di operare in modo affidabile, ponendo una solida base per l'addestramento e l'interferenza su larga scala nell'era degli agenti software.

I data center tradizionali hanno un'interazione limitata con la rete elettrica. Tuttavia, i carichi di lavoro legati all'IA sono soggetti a variazioni ad alta frequenza, che possono facilmente causare problemi di funzionamento della rete, come il distacco dalla rete elettrica e l'oscillazione instabile a banda larga. Josh Chen, Fondatore e Presidente di VNET Group, ha dichiarato che le fonti di energia, i campus e gli edifici possono essere ridefiniti per consentire il supporto reciproco tra le fonti energetiche, la pianificazione all'interno dei campus e l'alimentazione in corrente continua (DC) per gli edifici. Questo creerà un nuovo sistema elettrico incentrato sul collegamento diretto all'energia verde e sulle microreti attive, garantendo un'alimentazione affidabile e stabile per gli AIDC di livello gigawatt (GW).

Lin Hai, General Manager of Intelligent Computing Center, SenseCore Business Group presso SenseTime, ha approfondito durante il summit l'evoluzione dell'efficienza del calcolo intelligente di SenseTime dal PUE al TPW. SenseCore sta guidando la trasformazione degli IDC da una gestione dell'efficienza energetica incentrata sulla Power Usage Effectiveness (PUE) a una gestione dell'efficienza end-to-end incentrata sui token per watt (TPW). Quest'ultima mette in relazione diretta il consumo energetico con l'output dei token, coprendo l'intera filiera: dalle centrali elettriche e dalle reti ai servizi rack degli IDC, fino ai servizi cloud di calcolo e ai servizi di modellazione. Si tratta di una metrica che riflette l'essenza stessa della produzione legata all'IA. Grazie all'ottimizzazione end-to-end, SenseCore ha migliorato il TPW dell'80%.

A HUAWEI CONNECT 2026, Huawei ha presentato la sua soluzione grid-interactive AIDC e la soluzione completa (one-stop) per l'inferenza IA, con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura di calcolo altamente affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e rapida da installare per le infrastrutture di cluster IA.

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