SR_A HUBLOT 3.0 IN COLLABORAZIONE CON DR. SAMUEL ROSS MBE

Fedele al concetto di "Art of Fusion" abbracciato da Hublot, il geniale artista e designer Samuel Ross porta la sua creatività a nuovi livelli tramite un esperto lavoro analitico che coinvolge una serie di materiali e colori. Questa nuova edizione dell'Hublot Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross, presentata nel corso della Miami Art Week, incarna questo approccio in costante evoluzione.

Nyon, Svizzera, 6 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Da 44 anni, Hublot si dedica ininterrottamente all'innovazione, spostando sempre più in là i limiti tecnici ed estetici dei suoi modelli. In un sottile equilibrio tra maestria orologiera e visione del futuro, gli orologi Hublot sono straordinariamente contemporanei. Questo successo è frutto di una ricerca all'avanguardia nel campo dei materiali e di collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti e designer a livello mondiale. A Samuel Ross va il merito di essere riuscito a combinare in modo spettacolare questi due aspetti.

L'artista e designer Samuel Ross ha definito la sua prospettiva attraverso l'arte sviluppando una forma di architettura per il corpo. Fondando le società A-Cold-Wall*** nel 2015 e SR_A nel 2019, Ross ha aperto la strada a un linguaggio stilistico caratteristico, tradottosi in collaborazioni immersive e radicali, che hanno creato e incrementato un seguito stimato a livello globale. Questo risultato è stato raggiunto sviluppando una nuova prospettiva millenaria nel settore dei beni di lusso, delle arti e della moda attraverso il suo atelier europeo SR_A - co-fondato nello stesso anno in cui ha ricevuto l'Hublot Design Prize.

Nel 2020, per celebrare il 40° anniversario della maison, l'artista ha presentato la scultura REFORM, che ha ispirato il design del Big Bang Tourbillon by Samuel Ross, la prima collaborazione tra Samuel Ross e Hublot volta alla realizzazione di un orologio. Il modello esprime l'amore dell'artista per il colore e la geometria e soprattutto la passione comune per la "fusione" dei materiali, uno dei tratti distintivi del marchio Hublot.

Questo modello pionieristico ha portato alla presentazione del nuovo Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross nel corso della Miami Art Week. Dopo aver lavorato con le tonalità dell'arancione e del verde, l'artista ha scelto di ridefinire i materiali utilizzati, introducendo una nuova variazione cromatica basata sul colore blu.

Pur mantenendo il diametro di 44 mm e lo spessore di 13,75 mm, l'emblematica cassa del Big Bang sfoggia un reticolo a nido d'ape in una nuova finitura grigia che si estende anche al movimento. La lunetta, caratterizzata da una finitura bicolore, satinata nella parte superiore e micropallinata lucida di lato, è completata da lancette e indici delle ore impreziositi da due tonalità di blu, una scura e una chiara. La tonalità più chiara adorna anche la corona sovrastampata. I fianchi al 3 e al 9 così come le anse della lunetta sono in carbonio grigio opaco, il quadrante invece in vetro zaffiro. Come per le due versioni precedenti, il Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross è mosso dal calibro di manifattura HUB6035, che tra i suoi 264 componenti annovera un microrotore a carica automatica e, naturalmente, un tourbillon scheletrato visibile al 6. La riserva di carica è di 72 ore. Il cinturino in caucciù flessibile, nella tonalità blu scuro come la lancetta dei minuti e gli indici, riprende lo stesso motivo a nido d'ape della cassa. Può essere regolato grazie alla chiusura, anch'essa ridisegnata.

Gli esemplari in vendita di questo nuovo Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross saranno 50, ognuno dotato di cofanetto da collezione dedicato.

"Riflettendo su come utilizzare la tecnologia e i materiali più recenti come strumenti per offrire una visione contemporanea dell'orologeria che si concentri sulle persone, sorprendendole con dettagli originali o facendole sorridere con un tocco di colore festoso, cerchiamo di creare un design che parli un linguaggio universale, elegante e semplice da capire. Sarà un piacere poter continuare a lavorare al fianco della manifattura Hublot e dei suoi team."

DR. SAMUEL ROSSARTISTA, DESIGNER E AMBASCIATORE HUBLOT

La storia di Ross fino a oggi

Ross ha vinto numerosi premi, tra cui il Forbes 30 under 30, tre British Fashion Award, il GQ Fashion Award, l'Hublot Design Prize; inoltre è stato insignito di una laurea honoris causa in arte ed è diventato M.B.E. (Membro dell'Ordine dell'Impero britannico) per i suoi successi nel campo della moda nel 2024.

Le opere e i capi di Ross fanno parte delle collezioni permanenti del Met di New York e del Victoria & Albert Museum di Londra.

Ha esposto con White Cube e Friedman Benda.

La collaborazione a lungo termine di Ross con il defunto Virgil Abloh è ben documentata, essendo stato il suo primo assistente di design.

Con la sua maison SR_A, Ross ha aperto la strada a un linguaggio stilistico caratteristico, tradottosi in collaborazioni immersive e audaci che hanno creato un seguito stimato a livello globale.

Ross collabora con istituzioni come il Kings Trust e il Royal College of art, nell'ambito del programma di sovvenzioni per artisti SR_A.

Ross ha anche fondato A-COLD-WALL* nel 2015; l'azienda è stata acquisita nel 2024.

HUBLOT

Hublot è una manifattura orologiera svizzera fondata nel 1980 con sede a Nyon. Dirompente per definizione, fin dalla sua prima creazione abbina oro e cinturino in caucciù ad una cassa ispirata all'oblò delle navi (hublot in francese). Nasce così l'«Art of Fusion»: una fusione di tradizioni e innovazioni, di mestieri, di universi e di talenti che diventerà il tratto distintivo estetico e tecnico del marchio.

Questa identità si rafforza nel 2005 con il Big Bang, che consacra un impareggiabile know-how in termini di complicazioni, movimenti di manifattura e materiali innovativi. Carbonio, titanio, ceramica e zaffiro vengono portati a livelli estremi.

Questa orologeria d'avanguardia e di alta qualità si riassume nella filosofia «Be First, Unique and Different». Da essa nasceranno, una dopo l'altra, altre collezioni dal design innovativo: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang e Manufacture Pieces, basate sulla maestria di Hublot nella lavorazione dei materiali (Magic Gold, ceramica in colori vivaci, zaffiro), e nei movimenti di manifattura (cronografo Unico, Meca-10 e grandi complicazioni come il Tourbillon, la Ripetizione Minuti Cathedral e i movimenti dedicati ai Manufacture Pieces).

L'universo Hublot comprende partnership forti, tra cui il calcio. «Hublot Loves Football» diventa l'inno dei più grandi eventi di questo sport (FIFA World CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e dei suoi ambasciatori. Lo stesso amore riservato al pallone si estende all'arte, al design, alla musica, allo sport, alla gastronomia e alla navigazione. E per finire, sensibile alle grandi sfide del nostro tempo, Hublot si impegna per la responsabilità ambientale attraverso progetti comuni portati avanti con SORAI e Polar Pod.

Oltre 140 boutique condividono questo entusiasmo e questi valori, oltre al sito e-commerce Hublot.com.

BIG BANG TOURBILLON CARBON SR_A by Samuel Ross

REFERENZA CASSA FONDELLO LUNETTA 428.NQ.0100.RX.SRA24Edizione limitata di 50 esemplari Titanio micropallinato lucido e carbonio grigio opaco Titanio satinato Titanio micropallinato lucido e satinato Diametro: 44 mm Spessore: 13,75 mm Impermeabilità: 3 ATM / 30 M QUADRANTE MOVIMENTO CINTURINO E CHIUSURA PREZZO Vetro zaffiro con indici ore 4 e 7 con SuperLuminova blu scuroIndice ore 9 con SuperLuminova azzurro HUB6035Calibro di manifattura, microrotore a carica automaticatourbillon scheletrato 7,17 mm Primo cinturino: caucciù liscio blu scuro 130'000.00 CHF149'000.00 EUR143'000.00 USD124'000.00 GBP Cinturino aggiuntivo: caucciù liscio nero Frequenza (Hz): 3 (21'600 altern./ora) Riserva di carica (ore): 72 Numero di componenti: 264 Rubini: 26

