Supermicro aggiunge un portafoglio per la prossima ondata di IA con le soluzioni NVIDIA Blackwell Ultra, caratterizzate da NVIDIA HGX™ B300 NVL16 e GB300 NVL72

Soluzioni ottimizzate raffreddate ad aria e a liquido con FLOPS IA migliorati e capacità HBM3e, con prestazioni di rete Direct-to-GPU fino a 800 Gb/s

SAN JOSE, California, 19 marzo 2025 /PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda che sviluppa soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia nuovi sistemi e soluzioni rack basati sulla piattaforma NVIDIA Blackwell Ultra, con le piattaforme NVIDIA HGX B300 NVL16 e NVIDIA GB300 NVL72. Le nuove soluzioni IA di Supermicro e NVIDIA rafforzano la leadership nel settore dell'IA offrendo prestazioni rivoluzionarie per i carichi di lavoro IA più intensivi in termini di elaborazione – ragionamento IA, IA agentica e applicazioni di inferenza video.

"Nei di Supermicro guardiamo con fiducia all'opportunità di proseguire la nostra partnership di lunga data con NVIDIA per portare sul mercato la più recente tecnologia IA con le piattaforme NVIDIA Blackwell Ultra", ha affermato Charles Liang, presidente e Ceo di Supermicro. "Il nostro approccio Data Center Building Block Solutions® ha semplificato lo sviluppo di nuovi sistemi raffreddati ad aria e a liquido, ottimizzati in base alle caratteristiche termiche e alla topologia interna di NVIDIA HGX B300 NVL16 e GB300 NVL72. La nostra soluzione avanzata di raffreddamento a liquido garantisce un'efficienza termica eccezionale, funzionando con acqua a 40 ℃ nella nostra configurazione rack a 8 nodi o con acqua a 35 ℃ nella configurazione rack a doppia densità a 16 nodi, sfruttando le nostre più recenti CDU. Questa soluzione innovativa riduce il consumo energetico fino al 40%, preservando al contempo le risorse idriche, offrendo vantaggi sia ambientali che in termini di costi operativi per i data center aziendali."

Per maggiori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

La piattaforma NVIDIA Blackwell Ultra è progettata per gestire le applicazioni IA su scala cluster più difficili, superando i colli di bottiglia delle prestazioni causati dalla limitata capacità di memoria della GPU e dalla larghezza di banda della rete. NVIDIA Blackwell Ultra offre ben 288 GB di memoria HBM3e per GPU, garantendo notevoli miglioramenti nei FLOPS IA per l'addestramento e l'inferenza IA per i modelli IA più grandi. L'integrazione della piattaforma di rete con NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X™ Ethernet raddoppia la larghezza di banda della struttura di elaborazione, fino a 800 Gb/s.

Supermicro integra NVIDIA Blackwell Ultra con due tipi di soluzioni: Sistemi Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16, progettati per ogni data center, e NVIDIA GB300 NVL72, dotati dell'architettura NVIDIA Grace Blackwell di nuova generazione.

Sistema Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16

I sistemi Supermicro NVIDIA HGX rappresentano gli elementi costitutivi standard del settore per i cluster di addestramento IA, con un dominio NVIDIA NVLink™ a 8 GPU e un rapporto GPU-NIC di 1:1 per cluster ad alte prestazioni. Il nuovo sistema NVIDIA HGX B300 NVL16 di Supermicro si basa su questa architettura comprovata con innovazioni nella progettazione termica sia nella versione raffreddata a liquido che in quella raffreddata ad aria.

Per quanto riguarda B300 NVL16, Supermicro presenta una nuovissima piattaforma 8U per massimizzare la potenza di elaborazione della scheda NVIDIA HGX B300 NVL16. Ogni GPU è connessa in un dominio NVLink da 16 GPU da 1,8 TB/s, fornendo ben 2,3 TB di HBM3e per sistema. Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 migliora le prestazioni nel dominio di rete integrando 8 schede di rete NVIDIA ConnectX® direttamente nella scheda madre per supportare velocità da nodo a nodo di 800 Gb/s tramite NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o Spectrum-X™ Ethernet.

Scheda madre NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72 integra 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra e 36 CPU NVIDIA Grace™ in un singolo rack con capacità di elaborazione exascale e capacità di memoria HBM3e potenziata per oltre 20 TB di memoria HBM3e interconnessa in un dominio NVLink a 72 GPU da 1,8 TB/s. NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC fornisce velocità di 800 Gb/s sia per la comunicazione GPU-NIC che per quella NIC-rete, migliorando notevolmente le prestazioni a livello di cluster del framework di elaborazione IA.

Soluzioni di base per data center IA con raffreddamento a liquido

Il know-how nel raffreddamento a liquido, nell'implementazione di data center e nell'approccio basato su blocchi costruttivi consente a Supermicro di offrire NVIDIA Blackwell Ultra con tempi di implementazione leader del settore. Supermicro offre un portafoglio completo di soluzioni di raffreddamento a liquido – piastre di raffreddamento direttamente sul chip di nuova concezione, una CDU in-rack da 250 kW e una torre di raffreddamento.

L'implementazione di rack in loco di Supermicro aiuta le aziende a realizzare data center da zero – pianificazione, progettazione, alimentazione, convalida, collaudo, installazione e configurazione di rack, server, switch e altre apparecchiature di rete per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende.

Sistema Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 8U – Progettato per ogni data center con uno chassis ottimizzato dal punto di vista termico e 2,3 TB di memoria HBM3e per sistema.

NVIDIA GB300 NVL72 – Supercomputer IA exascale in un singolo rack con capacità di memoria HBM3e e velocità di rete sostanzialmente doppie rispetto al suo predecessore.

Supermicro al GTC 2025

Supermicro sarà presente al GTC a San Jose, California, dal 17 al 21 marzo 2025. I visitatori possono trovarci allo stand n. 1115 per vedere in esposizione i sistemi X14/H14 B200, B300 e GB300, insieme alle nostre soluzioni raffreddate a liquido su scala rack.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri "blocchi costruttivi" flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

