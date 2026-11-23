LONDRA, 23 novembre 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants Latin America 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, svela oggi i ristoranti classificati dal No.51 al No.100, in vista della cerimonia di premiazione di quest'anno a Guadalajara, in Messico, il 1° dicembre. La lista estesa comprende 14 territori e 21 città, con la classifica determinata dai voti dei 300 membri della The 50 Best Restaurants Latin America Academy.

La lista è guidata da Conservatorium (No.51) a San José, in Costa Rica, seguito da Ness (No.52) a Buenos Aires e Demo Magnolia (No.53) a Santiago. Forte la presenza del Messico, che conta tre nuovi ristoranti in classifica: LaOnce Mil (No.64) e Maizajo (No.77) a Città del Messico e Rubra (No.70) a Punta de Mita.

Il Perù è rappresentato da Mil (No.54) a Cusco e Astrid y Gastón (No.71) a Lima, mentre tra i ristoranti del Brasile figurano Origem (No.59) a Salvador e D.O.M. (No.76) a San Paolo.

Üeya (No.62) di Guayaquil, in Ecuador, è il nuovo ingresso con il miglior piazzamento. Tra le altre novità della classifica figurano Snack Bar (No.79) a Guatemala City e Mauka (No.97) a Cusco, in Perù, evidenziando l'ampiezza geografica dell'elenco. Sette ristoranti fanno il loro ritorno nella classifica, tra cui Elena (No.68) a Buenos Aires e Harry Sasson (No.69) a Bogotá, che tornano entrambi a comparire dopo l'edizione 2023.

Diversi ristoranti hanno registrato notevoli avanzamenti nella classifica di quest'anno: Selma (No.56) a Bogotá sale di 40 rispetto al 2025, Ana (No.63) a Città del Guatemala guadagna 31 posizioni e Manzanar (No.61) a Montevideo sale di 25 posizioni.

Per la lista completa 51-100, fare clic qui.

Rikki Tidball, Direttrice generale Premi e Classifiche per The 50, commenta: "La lista 51-100 di quest'anno non solo celebra la profondità del talento culinario in tutta l'America Latina, ma incoraggia anche la scoperta di nuove destinazioni gastronomiche in un momento in cui il turismo culinario continua a crescere rapidamente. I dieci esordi, i sette rientri e la rappresentazione di 14 territori riflettono un panorama culinario dinamico, vario e in continua evoluzione nella regione. Siamo entusiasti di celebrare questi ristoranti prima di riunire la comunità gastronomica a Guadalajara per la cerimonia di premiazione di dicembre."

La cerimonia di premiazione di The 50 Best Restaurants Latin America 2026 sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale di The 50 il 1° dicembre.

Per accedere al centro stampa, si prega di visitare:https://mediacentre.the50.com

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