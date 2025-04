TRICORBRAUN NOMINA KEVIN WEADICK PRESIDENTE E CEO

COURT CARRUTHERS DIVENTA VICEPRESIDENTE

ST. LOUIS, 22 aprile 2025 /PRNewswire/ -- TricorBraun, leader mondiale nel settore del packaging, ha annunciato oggi la nomina di Kevin Weadick al ruolo di Presidente e Amministratore delegato, con decorrenza dal 5 maggio 2025. Weadick dirigerà le operazioni globali TricorBraun, rafforzandone la visione strategica e le priorità mentre ne promuove la performance aziendale e un'attenzione continua all'innovazione e alla crescita. Weadick subentra a Court Carruthers, che si ritira dopo otto anni come Ceo. Carruthers ricoprirà la carica di Vicepresidente e rimarrà nel consiglio di amministrazione per garantire continuità e supporto al successo continuo dell'azienda.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Kevin come nuovo Ceo di TricorBraun", commenta Keith Strope, Presidente esecutivo. "La vasta esperienza di Kevin e la sua comprovata storia di risultati positivi nella gestione di imprese in forte crescita saranno preziose per il progresso della nostra strategia globale. La sua forte leadership e la sua competenza nella catena di fornitura in molteplici attività di distribuzione sono in linea con i nostri ambiziosi obiettivi di crescita e con l'impegno a offrire un servizio di qualità superiore ai nostri clienti. Desidero inoltre ringraziare Court per il suo straordinario contributo alla crescita dell'azienda negli ultimi otto anni e guardo con fiducia all'opportunità di continuare a collaborare con lui nel consiglio di amministrazione".

Weadick ha ricoperto di recente la carica di Ceo di FleetPride, uno dei maggiori distributori di ricambi aftermarket per camion e rimorchi del Nord America. Prima di FleetPride, ha ricoperto numerosi ruoli direttivi a livello globale in Nord America e in Europa presso Grainger, più di recente come Presidente di Zoro, il business di forniture tecnologicamente avanzate di Grainger in rapida crescita, il cui focus è sui piccoli e medi clienti nel Nord America. Laureato all'Università del Wisconsin, ha iniziato la carriera presso PwC. Weadick è originario di Chicago e opererà presso lo studio di progettazione e ingegneria dell'azienda a Oakbrook Terrace, Illinois.

"Sono onorato di unirmi a TricorBraun in un momento così interessante del suo percorso", commenta Weadick. "TricorBraun vanta una storia di cui essere fieri, una cultura forte e un team di incredibili capacità. Guardando al futuro, il mio obiettivo sarà quello di sfruttare i positivi risultati già ottenuti per promuovere una crescita solida e sostenibile, offrire un servizio eccezionale ai clienti e continuare a investire nello sviluppo del miglior team nel settore del packaging. Guardo con confidenza alle opportunità che mi attendono e alla possibilità di collaborare con questo team per dare forma al prossimo capitolo di crescita e innovazione per l'azienda e per gli investitori".

Carruthers, nominato Presidente e Ceo nel 2017, ha guidato TricorBraun al raggiungimento di numerosi traguardi importanti: triplicando il fatturato e l'EBITDA; completando 30 acquisizioni; espandendosi in Europa e nella regione Asia-Pacifico; entrando in nuovi settori quali lattine di alluminio, contenitori industriali e imballaggi flessibili; e completando la vendita dell'azienda da AEA Investors ai fondi d'investimento Ares Private Equity ("Ares") e Ontario Teachers' Pension Plan ("Ontario Teachers'") nel 2021. AEA rimane ancora oggi un investitore di minoranza. Ma, cosa ancora più importante, Carruthers lascia un segno profondo nella cultura aziendale basata sul servizio, che è alla base del successo di TricorBraun da quasi 125 anni.

Sottolinea Carruthers: "È stato un privilegio lavorare insieme a un gruppo così eccezionale e dedicato di 2.300 membri del team TricorBraun negli ultimi otto anni. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e ancora più ottimista riguardo a ciò che il futuro riserva all'azienda. Ho il piacere di conoscere Kevin da più di 15 anni e mi impegnerò per sostenerlo, unitamente all'intero team TricorBraun, in questa importante fase successiva del nostro cammino".

Aggiungono Natasha Li, Partner Ares, e Ashfaq Qadri, Direttore generale Ontario Teachers' Pension Plan: "Siamo grati a Court per la sua eccezionale leadership negli ultimi otto anni. Sotto la sua guida, TricorBraun ha realizzato una crescita notevole sia organica che attraverso acquisizioni strategiche, ha ampliato significativamente l'EBITDA e, cosa altrettanto importante, ha effettuato investimenti significativi nelle persone, nella cultura e nei sistemi dell'azienda. La sua collaborazione è stata determinante nel creare solide basi per un successo continuo e lo ringraziamo per la sua dedizione e il suo contributo. Siamo altrettanto lieti di dare il benvenuto a Kevin nel team mentre mette a frutto la sua notevole esperienza nella distribuzione globale per continuare a far crescere TricorBraun in tutto il mondo".

Informazioni su TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è un leader mondiale nel settore del packaging. Sfruttiamo le nostre dimensioni globali, la nostra portata completa e il nostro know-how ineguagliato per risolvere i complessi problemi di imballaggio dei clienti e aiutarli ad affermarsi sul mercato. TricorBraun – composta da oltre 2.300 professionisti del packaging che operano in più di 100 sedi nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Australia – è una società del portafoglio di Ares, Ontario Teachers' Pension Plan e AEA Investors.

