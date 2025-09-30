TricorBraun pubblica il rapporto sulla sostenibilità 2024

ST. LOUIS, 30 settembre 2025 /PRNewswire/ -- TricorBraun, leader mondiale nel settore del packaging, ha pubblicato il rapporto sulla sostenibilità 2024, che ne illustra l'impegno continuo nel promuovere pratiche etiche, responsabili e sostenibili a vantaggio dei dipendenti, dei clienti, delle comunità e del pianeta.

"Il rapporto di quest'anno mostra quanta strada abbiamo fatto, non solo nel perseguire obiettivi di sostenibilità più ambiziosi, ma anche nello sviluppare i complessi dati necessari per misurarli e gestirli con maggiore precisione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra", spiega Liz Futch, direttrice strategia e programmi esg (enviromental, social, governance) TricorBraun. "Al contempo, continuiamo a guidare con uno scopo ben definito, promuovendo l'innovazione sostenibile in tutte le aree della nostra attività a supporto dei clienti e delle comunità. Il nostro percorso è in continua evoluzione e continueremo a impegnarci per creare un impatto positivo e duraturo attraverso pratiche aziendali responsabili".

I seguenti sono i punti salienti del rapporto sulla sostenibilità 2024 TricorBraun:

Informazioni su TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è una delle principali imprese mondiali nel settore del packaging. Sfruttiamo le dimensioni, la copertura completa e il know-how ineguagliato che vantiamo per risolvere i complessi problemi di imballaggio dei clienti e aiutarli a mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. TricorBraun conta su oltre 2.000 professionisti del packaging che operano in più di 100 sedi nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Australia.

