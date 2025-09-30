circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

TricorBraun pubblica il rapporto sulla sostenibilità 2024

30 settembre 2025 | 22.01
LETTURA: 2 minuti

ST. LOUIS, 30 settembre 2025 /PRNewswire/ -- TricorBraun, leader mondiale nel settore del packaging, ha pubblicato il rapporto sulla sostenibilità 2024, che ne illustra l'impegno continuo nel promuovere pratiche etiche, responsabili e sostenibili a vantaggio dei dipendenti, dei clienti, delle comunità e del pianeta.

"Il rapporto di quest'anno mostra quanta strada abbiamo fatto, non solo nel perseguire obiettivi di sostenibilità più ambiziosi, ma anche nello sviluppare i complessi dati necessari per misurarli e gestirli con maggiore precisione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra", spiega Liz Futch, direttrice strategia e programmi esg (enviromental, social, governance) TricorBraun. "Al contempo, continuiamo a guidare con uno scopo ben definito, promuovendo l'innovazione sostenibile in tutte le aree della nostra attività a supporto dei clienti e delle comunità. Il nostro percorso è in continua evoluzione e continueremo a impegnarci per creare un impatto positivo e duraturo attraverso pratiche aziendali responsabili".

I seguenti sono i punti salienti del rapporto sulla sostenibilità 2024 TricorBraun:

Informazioni su TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è una delle principali imprese mondiali nel settore del packaging. Sfruttiamo le dimensioni, la copertura completa e il know-how ineguagliato che vantiamo per risolvere i complessi problemi di imballaggio dei clienti e aiutarli a mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. TricorBraun conta su oltre 2.000 professionisti del packaging che operano in più di 100 sedi nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Australia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tricorbraun-pubblica-il-rapporto-sulla-sostenibilita-2024-302571306.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT85996 it Ambiente AltroAltro Arredamento_E_Design Economia_E_Finanza Politica_E_PA Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza