TUMI PRESENTA «GIFTS FOR THE JOURNEY» PER LE FESTIVITÀ

Una selezione che celebra l'arte del dono attraverso un'eccellenza artigianale e un design curato in ogni dettaglio

NEW YORK, 19 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione delle festività, TUMI, marchio internazionale di viaggi, lifestyle e accessori, presenta la campagna «Gifts for the Journey», una celebrazione dell'arte del dono e del design d'eccezione. Ispirata all'universo alpino della collezione Fall/Winter 2026 di TUMI, la campagna ci trasporta tra vette innevate, dove vengono svelati i modelli iconici del marchio insieme a una selezione di regali ispirati allo spirito après-ski. Poiché i viaggi, durante le festività, sono soprattutto una storia d'incontri e di momenti condivisi, ben più che di destinazioni: «Gifts for the Journey» celebra i legami che ci uniscono, l'eccellenza artigianale e l'attenzione a ogni dettaglio che contraddistinguono TUMI.

Proseguendo la celebrazione di un design pensato per durare, le silhouette iconiche dell'universo 19 Degree entrano nella selezione per le festività con una proposta raffinata. Le collezioni premium 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite e l'iconica 19 Degree interpretano, ciascuna a modo proprio, i codici estetici distintivi della linea, dall'Expandable Carry-On alla Front Access Expandable Carry-On, ﬁno all'Aluminum Carry-On. Tutti i bagagli a mano dell'universo 19 Degree sono dotati di lucchetti TSA integrati e quattro doppie ruote esterne che assicurano un'eccellente ﬂuidità di movimento. I modelli Front Access e 19 Degree Classic presentano inoltre un'espansione con zip che consente di aumentarne la capacità di circa 5 cm.

Per lui, Le collezioni TUMI Harrison e Alpha Bravo uniscono una lavorazione accurata a prestazioni di livello superiore per gli spostamenti quotidiani. Le linee pulite e i raffinati dettagli in pelle di TUMI Harrison ne fanno un regalo particolarmente elegante, mentre la costruzione tecnica e le silhouette versatili di Alpha Bravo accompagnano ogni spostamento, dall'ufficio alle fughe del ﬁne settimana. TUMI Alpha completa la selezione maschile con i suoi modelli iconici, pensati per il viaggiatore contemporaneo.

Per lei, Voyageur e Adatto, l'ultima novità della collezione donna TUMI con la sua tote Made in Italy, uniscono eleganza e raffinatezza quotidiana. Olas arricchisce la selezione con la Small Bucket Bag, ideale per le commissioni e le fughe del ﬁne settimana, mentre il portagioie e la custodia per occhiali Belden coniugano eleganza e organizzazione per accompagnare ogni viaggio, vicino o lontano.

Una palette ispirata alle vette alpine, Come un paesaggio appena ricoperto di neve, Salt è la nuova tonalità che entra nell'universo 19 Degree. Glacier White dona un tocco luminoso ai modelli Alpha Bravo della stagione. Voyageur si veste della nuance Mink, mentre Adatto adotta Wood, un marrone cioccolato intenso e avvolgente. La borsa a spalla in pelliccia sintetica della collezione Journey aggiunge alla collezione una dimensione tattile e giocosa. In continuità con l'ispirazione alpina di Fall/Winter 2026, Deep Pine, Black Graphite, Black Textured, Taupe e Rosewood completano la palette, accanto agli iconici colori Black, Silver e Navy.

Snow monster, un tocco di fantasia

Questa stagione, Snow Monster si distingue come il regalo più inaspettato. Questo charm dal carattere fantasioso dona a ogni articolo TUMI un tocco caldo, giocoso e ricco di personalità. Pensato per personalizzare i modelli del marchio con una nota di fantasia, Snow Monster cattura lo spirito delle Alpi e celebra il piacere della sorpresa, per un dettaglio ﬁnale tanto unico quanto memorabile.

«Le festività sono l'occasione per regalare alle persone che amiamo qualcosa che duri nel tempo», spiega Victor Sanz, Direttore Creativo di TUMI. «Mi piace vedere i nostri cari continuare a portare con sé un articolo anni dopo averlo ricevuto. Questa stagione volevamo infondere nella collezione lo stesso senso di longevità e avventura, ispirandoci alla semplicità, alla forza e alla bellezza delle Alpi. Si tratta davvero di creare qualcosa che sia speciale oggi, ma che possa diventare parte del viaggio di una persona per gli anni a venire».

Con il rinnovato programma TUMI Accent, la personalizzazione aggiunge un tocco unico a quasi ogni regalo TUMI, riﬂettendo la convinzione della Maison che il lusso risieda nei dettagli. Oltre 20 patch colorate personalizzabili ed etichette per bagaglio permettono di giocare con colori, abbinamenti e iniziali per creare un regalo davvero personale. Trasformano così un design funzionale in un pezzo unico, pensato per riﬂettere la personalità di chi lo riceve e accompagnarlo nel proprio viaggio.

La selezione completa «Gifts for the Journey» è disponibile nelle boutique TUMI e su https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fTUMI.com&c=E,1,vq-hBnPYiXnjG9R7FtSsNu4C4RQiRWIOA9F3OcRr-SKX27gzCtwcD_-DInxFp1U4fOPcQxncZbhEDJ7oOUQeqg2OmlOmSJdUREfrPLC87KZS6uJUoPgjMkiAdA,,&typo=1 Segui anche @TUMITravel per scoprire le nostre ispirazioni regalo durante le festività e oltre.

INFORMAZIONI SU TUMI

Dal 1975, TUMI crea prodotti essenziali da viaggio, business e ad alte prestazioni riconosciuti in tutto il mondo. Pensati per sempliﬁcare, arricchire e accompagnare ogni spostamento, i prodotti TUMI uniscono innovazione, funzionalità impeccabile ed eccellenza artigianale. Il marchio si impegna ad accompagnare coloro che creano, intraprendono e avanzano con ambizione lungo tutto il loro percorso. Per maggiori informazioni, visita https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fTUMI.com&c=E,1,LdNcjNYz58nFu5pGDhWQIYiCO0kbkIGcPxADtxFFFDCDm2dJNKdtYWnP3DiLyVlANdzZO4uHzgBuzdFC5hfDKi_3lYfBwPRZMItuK_N2&typo=1 e segui il marchio su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e il logo TUMI sono marchi registrati di Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

TUMI MEDIA CONTACTS

TUMI | pr@tumi.com

Karla Otto for TUMI | tumi@karlaotto.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-presenta-gifts-for-the-journey-per-le-festivita-302912249.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.