Unfold The Classic: Huawei presenta a Dubai le ultime novità di prodotto, smartphone e audio

Annunciati lo smartphone pieghevole HUAWEI Mate X6, la serie nova 13, gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4 e HUAWEI FreeClip nella nuova colorazione

MILANO, 13 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Durante l'evento HUAWEI Unfold the Classic che si è tenuto a Dubai, Huawei CBG ha presentato le novità delle categorie smartphone e audio: HUAWEI Mate X6, HUAWEI serie nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4 e HUAWEI FreeClip Rose Gold.

HUAWEI Mate X6: il nuovo smartphone pieghevole top di gamma

Huawei ha svelato la nuova generazione di smartphone pieghevoli della serie Mate. HUAWEI Mate X6 offre miglioramenti significativi in termini di design, durata, funzionalità fotografiche ed esperienza utente.

Grazie all'uso di materiali innovativi e resistenti e a un design elegante, HUAWEI Mate X6 combina leggerezza e solidità: pesa appena 239 grammi, con uno spessore di 9,85 mm da chiuso e 4,6 mm da aperto. Disponibile nelle colorazioni "Nebula Red" e "Black", il design Space-Age Orbit intorno alla fotocamera è ispirato alle orbite planetarie.

HUAWEI Mate X6 introduce un nuovo standard nel mercato degli smartphone pieghevoli grazie alla fotocamera Ultra Aperture XMAGE. Include una fotocamera Ultra Aperture da 50 MP con apertura fisica regolabile su 10 livelli, una fotocamera ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP, offrendo un'esperienza fotografica innovativa, che si distingue per la fedele riproduzione dei colori e le avanzate funzionalità di imaging.

Il nuovo flagship pieghevole, inoltre, è equipaggiato con il sistema operativo EMUI 15, progettato per essere intuitivo e facile da usare per offrire agli utenti un'esperienza migliorata.

HUAWEI nova 13: selfie eccezionali

La serie HUAWEI nova 13 riflette lo spirito creativo della serie nova. Per quanto riguarda la fotografia, supporta funzionalità di ritratto multifocale sia per la fotocamera anteriore sia per quella posteriore, garantendo scatti di ritratto con un'atmosfera artistica e dettagliata. HUAWEI nova 13 Pro presenta una fotocamera da 50 MP con apertura regolabile che si adatta facilmente a diversi scenari di scatto, oltre alla stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). La fotocamera per ritratti offre opzioni di zoom versatile, ideale per scatti di ritratti a distanza media e lunga.

L'XD Portrait Engine di Huawei consente di perfezionare forma, struttura, luminosità, colore e sfocatura, offrendo tre stili di ritratto per diversi scenari di scatto. La nuova funzione AI Best Expression, inoltre, permette di selezionare la migliore espressione facciale per garantire risultati naturali e di alta qualità.

La serie HUAWEI nova 13 debutta in una nuova colorazione "Loden Green", oltre che le colorazioni "Black" e "White", con il design esclusivo Dynamic Plaid Texture che unisce raffinatezza e minimalismo, in continuità con l'estetica Fashion Forward che ha caratterizzato gli ultimi lanci di prodotto del brand.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: un'esperienza di audio nitida e di qualità

HUAWEI FreeBuds Pro 4 si inseriscono all'interno della line-up top di gamma degli auricolari wireless di fascia alta e offrono un'esperienza di chiamata e ascolto di elevata qualità. Con una trasmissione lossless ad alta risoluzione, un sistema True Sound a doppio driver e una riproduzione sonora precisa, garantiscono un suono coinvolgente e di qualità superiore. Questo modello debutta sotto il marchio HUAWEI SOUND.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 migliorano la qualità audio durante le chiamate grazie alla loro capacità di eliminare fino a 100 dB[1] di rumore esterno sfruttando l'algoritmo di riduzione del rumore AI di Huawei e tre microfoni caratterizzati da un isolamento del rumore ottimizzato rispetto alla generazione precedente. HUAWEI FreeBuds Pro 4 offrono una trasmissione audio senza perdita di dati fino a 2,3 Mbps[2], rispetto agli 1,5 Mbps dello scorso modello. Inoltre, supportano il protocollo Bluetooth L2HC 4.0 di Huawei[3] in grado di garantire una trasmissione audio senza perdite a 48 kHz/24 bit e di mantenere alta la qualità del suono. Grazie al nuovo sistema Dual-driver True Sound e alla tecnologia Digital Cross-Over, offrono una ricca esperienza sonora.

HUAWEI FreeClip: la nuova colorazione Rose Gold

Caratterizzato dal distintivo design C-Bridge, questo modello di auricolari si distingue per la struttura ergonomica e un meccanismo che garantisce massimo comfort, combinando stile e funzionalità., l'ultima generazione di HUAWEI FreeClip è disponibile in Rose Gold, una delicata colorazione rosa arricchita da sfumature dorate che conferisce eleganza e raffinatezza. HUAWEI FreeClip offrono anche nuove funzionalità come l'algoritmo dei bassi dinamici, il controllo del movimento della testa e il promemoria di caduta per una maggiore praticità. Grazie al Drop Reminder, gli utenti ricevono un segnale leggero se un auricolare si stacca, per un'esperienza d'uso senza interruzioni in ogni situazione.

Prezzi e disponibilità

I prodotti saranno presto disponibili in Italia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale Huawei Store.

I vantaggi di Huawei Store

Se acquisti su https://consumer.huawei.com/it/offer/, puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l'e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Paypal e Satispay, o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi. Su Huawei Store, puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio offerti gratuitamente da Huawei, ed esercitare il diritto di recesso gratuito dei prodotti entro 14 giorni dall'acquisto. Huawei Store è il canale ufficiale di vendita Huawei in Italia all'interno del quale è possibile trovare prodotti esclusivi, offerte imperdibili e coupon speciali dedicati ai propri fans.

Registrati subito su https://consumer.huawei.com/it/offer/coupon/ per scoprire tutti i vantaggi e novità riservate per te.

Informazioni su Huawei Consumer BG

I prodotti e i servizi di Huawei sono disponibili in oltre 170 Paesi e sono utilizzati da un terzo della popolazione mondiale. Quattordici centri di ricerca e sviluppo sono stati istituiti in paesi di tutto il mondo, tra cui Germania, Svezia, India e Cina. Huawei Consumer BG è una delle tre unità di business di Huawei e comprende smartphone, PC e tablet, indossabili e servizi cloud, ecc. La rete globale di Huawei si basa su oltre 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni ed è dedicata a fornire i più recenti progressi tecnologici ai consumatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni al link: http://consumer.huawei.com/it

Seguici su: Facebook Twitter Instagram Youtube

[1] I dati provengono dai laboratori Huawei. [2] Gli auricolari supportano una trasmissione audio senza perdita di dati fino a 2,3 Mbps quando sono collegati a un telefono HUAWEI Mate X6 con EMUI 15 o una versione successiva. La capacità di trasmissione a 2,3 Mbps è certificata da HWA. Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli di telefono con determinati sistemi operativi. Per i dettagli, consultare https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. Gli auricolari supportano una trasmissione audio senza perdite fino a 1,5 Mbps quando sono collegati a un telefono HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra con EMUI 14 o una versione successiva. I dati provengono dai laboratori Huawei. Quando sono collegati ad altri modelli di telefono, gli auricolari supportano una trasmissione audio HD fino a 990 Kbps. [3] L2HC 4.0 è disponibile solo sui telefoni/tablet HUAWEI con EMUI 15 o una versione successiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580019/HUAWEI_Mate_X6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580018/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unfold-the-classic-huawei-presenta-a-dubai-le-ultime-novita-di-prodotto-smartphone-e-audio-302331497.html