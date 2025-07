Vantage brilla al Money Expo Colombia 2025 con il riconoscimento del settore e il coinvolgimento dinamico

PORT VILA, Vanuatu, 14 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha concluso con grande successo la partecipazione al Money Expo Colombia 2025, che ha segnato la sua presenza alla seconda edizione di uno dei principali eventi finanziari dell'America Latina. Tenutasi il 25 e 26 giugno presso l'Ágora Bogotá Convention Center, la fiera ha riunito i migliori broker, innovatori fintech, investitori e trader della regione. Vantage si è distinta per lo stand più grande dell'evento, che ha unito due spazi espositivi per creare un'esperienza immersiva e di grande impatto per i partecipanti.

A rendere ancora più entusiasmante il tutto, Vantage ha ricevuto il premio Best Affiliate Program 2025, a riconoscimento del proprio impegno nella creazione di reti di affiliazione trasparenti e orientate alla crescita.

Vantage ha messo in risalto la propria competenza di mercato con tre importanti interventi del suo team dirigenziale.

Oltre ad accogliere i relatori degli interventi, lo stand interattivo di Vantage è diventato un punto di riferimento per il networking e il coinvolgimento dei partecipanti. La partecipazione del marchio riflette il suo interesse nel contribuire al panorama dell'innovazione finanziaria della regione.

La seconda giornata ha segnato un momento memorabile, quando la leggenda del calcio colombiano Faustino "El Tino" Asprilla ha visitato lo stand di Vantage. La sua presenza ha attirato folle di entusiasti, con molti partecipanti in fila per foto e autografi.

"Money Expo Colombia è diventato un punto d'incontro chiave per il settore finanziario in America Latina", ha affermato Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets. "Siamo lieti di aver preso parte a questo evento. La nostra partecipazione riflette il continuo supporto di Vantage alla formazione nel trading e all'impegno con la community commerciale globale".

Mentre Vantage continua a esplorare opportunità per entrare in contatto con trader a livello globale, il team è pronto a sfruttare questo slancio, promuovendo l'innovazione e la formazione e supportando i trader a tutti i livelli.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading mobile e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZE SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

