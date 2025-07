Vantage domina gli Online Money Awards 2025 ottenendo riconoscimenti come miglior broker multi-asset e per il migliore servizio clienti

PORT VILA, Vanuatu, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio Vantage, famoso nel mondo, è stato insignito di due prestigiosi premi agli Online Money Awards di quest'anno, ottenendo i massimi riconoscimenti nelle categorie "Miglior broker multi-asset" e "Miglior servizio clienti", che attestano l'impegno del brand nel fornire esperienze di trading e supporto clienti eccezionali sui mercati globali.

Gli Online Money Awards del 2025 sono stati caratterizzati da una forte competizione, con oltre 200 candidati in 23 categorie. Oltre 9.000 trader retail e investitori hanno preso parte alla votazione, rendendo questi riconoscimenti un'attestazione significativa da parte della comunità di trading.

Commenta Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage: "Questi riconoscimenti convalidano l'impegno continuo di Vantage nell'offrire ai trader un accesso multi-asset completo e un servizio clienti ineguagliato. Questo riconoscimento è particolarmente significativo perché proviene direttamente dalla comunità di trading che serviamo".

Organizzati in collaborazione con The Armchair Trader, gli Online Money Awards mettono in risalto l'eccellenza nei servizi finanziari. Osserva Archie Humphries, direttore di Holiston Media: "La solidità e la profondità delle candidature di quest'anno sono state davvero impressionanti. Nonostante la forte concorrenza in numerose categorie, i 23 vincitori annunciati oggi hanno dimostrato una straordinaria capacità di innovazione, eccellenza nel servizio e leadership di mercato. Aggiunge Michael Morton, fondatore di The Armchair Trader: "Siamo sempre lieti di mettere sotto i riflettori le aziende che offrono un valore reale agli investitori e ai trader. Il nostro coinvolgimento negli Online Money Awards ci consente di rimanere strettamente collegati ai migliori sul mercato".

Grazie a questi ultimi traguardi, Vantage rafforza la sua posizione di partner affidabile per i trader di tutto il mondo, combinando un'ampia offerta di asset con un'assistenza clienti eccezionale.

Visita Vantage Markets per maggiori informazioni sui pluripremiati servizi di Vantage.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con 15 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

Informazioni sugli Online Money Awards

Gli Online Money Awards sono organizzati da Holiston Media in collaborazione con The Armchair Trader e mirano a premiare le aziende con le migliori performance nei settori degli investimenti privati autogestiti e della gestione patrimoniale.

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

Nota: i premi a cui si fa riferimento sono stati attribuiti al marchio Vantage e potrebbero non essere validi per tutte le entità del gruppo Vantage. Per informazioni sui servizi e sulle normative specifiche per ciascuna regione, i clienti devono fare riferimento al sito web dell'entità Vantage interessata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721781/Vantage_Dominates_Online_Money_Awards_2025_Wins_Best_Multi_Asset_Broker.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vantage-domina-gli-online-money-awards-2025-ottenendo-riconoscimenti-come-miglior-broker-multi-asset-e-per-il-migliore-servizio-clienti-302500977.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.