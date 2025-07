Verra Mobility e Sixt hanno stretto una collaborazione per mettere a disposizione di chi noleggia un veicolo in Italia una soluzione di pagamento elettronico del pedaggio

Verra Mobility offre un'esperienza sicura, veloce e sostenibile ai conducenti di auto a noleggio in Italia

MESA, Arizona, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM), azienda leader di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, ha annunciato oggi una partnership con la compagnia internazionale di noleggio auto Sixt per offrire una soluzione di pagamento elettronico del pedaggio in Italia. Sixt metterà a disposizione dei veicoli noleggiati una soluzione per il pedaggio elettronico in sei tra le principali città italiane: Milano, Roma, Firenze, Venezia, Bergamo e Bologna. I conducenti di auto a noleggio possono facilmente aderire al programma nel momento in cui noleggiano un veicolo, e questa soluzione consentirà loro di pagare automaticamente i pedaggi elettronicamente, senza dover attendere in coda al casello o cercare l'importo esatto in contanti al momento del pagamento.

La capillare rete autostradale italiana si estende per oltre 4.500 chilometri, e lo status del Bel Paese di principale destinazione turistica mondiale, nel 2024 ha richiamato un numero record di 65 milioni di visitatori da tutto il mondo, generando un volume di traffico considerevole, in particolare durante l'alta stagione. Questo afflusso alimenta un'elevata domanda di veicoli a noleggio a breve termine, con una media di 137.000 veicoli e un picco di 164.000 veicoli che utilizzano ogni anno le autostrade a pagamento della penisola. Grazie al sistema di pagamento elettronico del pedaggio, gli utenti di auto a noleggio possono ora accedere alle "corsie preferenziali", creando un'esperienza di pedaggio più sicura, veloce e scorrevole. La tecnologia di pedaggio elettronico di Verra Mobility è attualmente abilitata in Italia sul 100% della rete autostradale a pedaggio.

"Siamo entusiasti di collaborare con un'altra importante compagnia europea di autonoleggio per continuare a rendere il pagamento del pedaggio semplice e accessibile sia per i turisti sia per gli stessi italiani che noleggiano un veicolo", ha dichiarato Tsjerk-Friso Roelfzema, Vicepresidente senior e direttore generale di Verra Mobility Europe. "Il valore di poter offrire questa tecnologia è evidente, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti con la sua adozione in tutta Europa. Il pedaggio elettronico risolve i problemi delle compagnie di autonoleggio e dei conducenti e siamo orgogliosi di mettere a loro disposizione questa soluzione."

Nel 2023, Verra Mobility ha annunciato la sua partnership con Telepass, azienda italiana leader nella mobilità integrata, per consentire una copertura estesa del pagamento del pedaggio per i noleggi a breve termine. La partnership con Telepass ha consentito a Verra Mobility di implementare la propria soluzione di pedaggio automatizzato con diverse compagnie di autonoleggio in Italia. La soluzione di pedaggio di Verra Mobility è attualmente utilizzata negli Stati Uniti, in Irlanda, in Italia e in Spagna.

"Sixt è leader del settore nell'offrire ai propri clienti soluzioni uniche, pensate per rendere la loro esperienza di noleggio più semplice e piacevole", ha affermato Angelo Ghigliano, Vicepresidente di Sixt. "È risultato subito evidente il potenziale valore aggiunto offerto dalla soluzione di Verra per i nostri clienti e siamo entusiasti delle potenzialità di questa partnership per migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente in tutte le sedi di noleggio in Italia."

I servizi di gestione dei pedaggi di Verra Mobility pagano automaticamente oltre 300 milioni di transazioni di pedaggio annuali per più di sette milioni di veicoli in tutto il mondo. La tecnologia software proprietaria consente di abbinare i pedaggi a un veicolo e a un conducente specifico, in modo che possano essere fatturati e riscossi in modo puntuale e affidabile per conto dei nostri clienti o direttamente da loro.

Informazioni su Verra Mobility

Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM) è un'azienda leader di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente che rendono i trasporti più sicuri, più intelligenti e più connessi. L'azienda è al centro dell'ecosistema della mobilità, che riunisce veicoli, componenti hardware, software, dati e persone per sviluppare soluzioni sicure ed efficienti per i clienti in tutto il mondo. I sistemi di sicurezza dei trasporti e le soluzioni di gestione dei parcheggi di Verra Mobility proteggono vite umane, migliorano la mobilità urbana e autostradale e supportano comunità più sane. L'azienda risolve inoltre complesse problematiche di pagamento, utilizzo e conformità per i proprietari di flotte e le compagnie di autonoleggio. Con sede in Arizona, Verra Mobility opera in Nord America, Europa, e Australia. Per maggiori informazioni, visita www.verramobility.com.

Dichiarazioni previsionali

In questo comunicato stampa sono descritte le iniziative che guidano la nostra attività e i risultati futuri. Tali informazioni contengono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modificazioni ("Exchange Act"). Le dichiarazioni previsionali sono quelle dichiarazioni che riguardano attività, eventi o sviluppi che la direzione aziendale intende intraprendere, si aspetta, pianifica, ritiene o anticipa che si verificheranno o potrebbero verificarsi in futuro. Si basano su ipotesi e valutazioni della direzione alla luce dell'esperienza e delle tendenze passate, delle attuali condizioni economiche e di settore, degli sviluppi futuri previsti e di altri fattori rilevanti. Non costituiscono garanzia di risultati futuri e i risultati, gli sviluppi e le decisioni aziendali reali potrebbero differire significativamente da quelli previsti nell'ambito delle nostre dichiarazioni previsionali. Non ci assumiamo alcun impegno per aggiornare o rivedere alcuna delle nostre dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di titoli. Le nostre dichiarazioni previsionali sono inoltre soggette a rischi e incertezze materiali che possono influire sulle nostre prestazioni sia nel breve che nel lungo termine. Inoltre, non si può garantire che un piano, un'iniziativa, una proiezione, un obiettivo, un impegno, un'aspettativa o una prospettiva esposti nel presente comunicato stampa possano essere o saranno realizzati. Tali dichiarazioni previsionali devono essere interpretate alla luce delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa, nel nostro Form 10-K e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Tutti i piani previsionali qui descritti non sono definitivi e possono essere modificati o abbandonati in qualsiasi momento.

Informazioni aggiuntive

Pubblichiamo regolarmente informazioni agli investitori sul nostro sito web aziendale, www.verramobility.com, e sul nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori, ir.verramobility.com.

Intendiamo utilizzare il nostro sito web come mezzo per divulgare informazioni importanti non pubbliche e per ottemperare agli obblighi di divulgazione previsti dal Regolamento FD. Pertanto, gli investitori sono invitati a consultare il nostro sito Web, nonché a seguire i comunicati stampa della Società, i documenti depositati presso la SEC, le conference call pubbliche e i webcast.

