Volga riduce del 66% i tempi di cablaggio dei quadri di controllo grazie alla soluzione EtherNet/IP In-Cabinet di Rockwell Automation

MILWAUKEE, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Volga, un Systems Integrator Partner di Rockwell con sede in Brasile, specializzato in quadri elettrici e sistemi di automazione, ha ridotto i tempi di cablaggio dei pannelli di controllo del 66% utilizzando la nuova soluzione EtherNet/IP™ In-Cabinet di Rockwell Automation. Questo risultato evidenzia come la tecnologia Ethernet possa aiutare le aziende manifatturiere a progettare e costruire in modo più efficiente quadri di controllo sostenibili e di qualità superiore.

Il cablaggio di un pannello di controllo può essere un processo lungo, soggetto a errori e costoso, in particolare nei mercati in cui decisioni e consegne rapide sono fondamentali per mantenere un vantaggio competitivo. Volga, in quanto azienda manifatturiera che ha vissuto queste sfide, si è trovata nella posizione ideale per condurre uno studio sui tempi che mette a confronto i metodi di cablaggio tradizionali con la nuova soluzione EtherNet/IP In-Cabinet. Il risultato: una riduzione del 66% dei tempi di cablaggio, insieme a un ingombro del quadro inferiore del 36% e una riduzione del 32% del peso.

"La soluzione EtherNet/IP In-Cabinet offre esattamente ciò di cui i costruttori di quadri e gli integratori di sistemi hanno bisogno oggi: implementazione più rapida, cablaggio semplificato e utilizzo ridotto dei materiali", ha dichiarato Kelly Passineau, Global Product Manager di Rockwell Automation. "Questa nuova tecnologia si è dimostrata un enorme vantaggio ai fini della produzione intelligente e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità".

Durante il test, il team di tecnici di Volga ha assemblato due pannelli di controllo identici. Per il completamento del primo pannello, utilizzando il cablaggio tradizionale, sono state necessarie oltre 20 ore. Per il secondo pannello, che utilizzava la soluzione EtherNet/IP In-Cabinet, sono state necessarie meno di 7 ore.

"I commenti del nostro team sono stati estremamente positivi", ha dichiarato Carlos Leopoldo, direttore commerciale di Volga. "La tecnologia è facile da usare ed è stata apprezzata l'affidabilità delle connessioni. Ma soprattutto, si è visto un chiaro miglioramento della produttività. Si tratta di una soluzione che siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti perché permette di ridurre i tempi di consegna e i costi operativi, oltre ad aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità".

Con un minore utilizzo di rame, cavi e plastica rispetto ai metodi di cablaggio tradizionali, questa nuova soluzione aiuta le aziende manifatturiere a operare in modo eco-compatibile.

"Per alcuni dei nostri clienti, la prima domanda riguarda la sostenibilità", ha dichiarato Leopoldo. "Questa soluzione aiuta a ridurre l'impatto ambientale e i tempi di consegna, contribuendo a mantenere la promessa di semplificare la vita dei nostri clienti".

L'adozione della soluzione da parte di Volga rientra nella sua mission di essere leader nell'innovazione e nelle tecnologie che forniscono un valore misurabile ai clienti.

Ulteriori informazioni sulla soluzione Ethernet/IP In-Cabinet sono disponibili qui.

