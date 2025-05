Premio Ambiente Coripet al Festival della TV di Dogliani,riconoscimento a Donatella Bianchi, Linea Blu, per l’impegno nella tutela del mare

Milano, 27 maggio 2025 – In occasione della quattordicesima edizione del Festival della TV di Dogliani, Coripet – consorzio volontario per il riciclo del PET – ha conferito il Premio Ambiente a Donatella Bianchi, riconoscendo il suo straordinario contributo nella divulgazione e tutela dell’ambiente marino.

Giornalista, politica e conduttrice televisiva, Donatella Bianchi è nota al grande pubblico per la conduzione dello storico programma Rai Linea Blu, attraverso il quale racconta da anni la ricchezza e la fragilità del patrimonio marino italiano.

Durante la cerimonia di consegna, Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet, ha dichiarato: “Donatella è da sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente e della biodiversità. Non è da tutti riuscire a vivere e lavorare trasmettendo i valori in cui si crede. Secondo Aldo Cazzullo – prosegue Pasquarelli - nel suo libro A riveder le stelle, l’Italia è figlia della bellezza e dell’arte che tutti ci accomuna. Vorrei aggiungere anche dell'ambiente: al centro del Mediterraneo e con oltre 8000 km di coste, il mare è un patrimonio da difendere e da proteggere. Per amare una cosa, per proteggerla, è necessario conoscerla, e Donatella, con il suo Linea Blu, lo fa con passione e con amore da tanti anni.”

Il Premio Ambiente rappresenta l’impegno congiunto di Coripet e del Festival della TV nel valorizzare figure pubbliche che, con il loro lavoro, promuovono una cultura della sostenibilità e del rispetto ambientale.

Per ulteriori informazioni su Coripet Ufficio stampa Coripet – Adnkronos Comunicazione Fabio Valli – fabio.valli@adnkronos.com

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi