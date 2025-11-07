Premio Buone Pratiche 2025 La Società Canavesana Servizi S.p.A. vince la IV edizione a Ecomondo

Rimini Fiera, 07/11/2025. Si è conclusa ieri, presso lo Stand Utilitalia alla fiera Ecomondo, la IV edizione del Premio Buone Pratiche, promosso dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con Utilitalia e ItalianExhibition Group, un appuntamento ormai centrale nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei servizi pubblici locali.

L’evento, moderato dal giornalista TG1 Filippo Gaudenzi, ha visto la partecipazione dei vertici delle realtà promotrici e delle aziende finaliste. Ad aprire i lavori i saluti di Annamaria Barrile, Direttore Generale di Utilitalia, Stefania Tomaro, Direttore Generale della Fondazione Rubes Triva, Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director G&T Division – IEGExpo, e di Luca Mariotto, Direttore Settore Ambiente Utilitalia.

Durante la sessione sono state presentate le buone pratiche in gara:

• “Come prevenire gli effetti del rischio caldo” – Asia Benevento S.p.A., illustrata da Mario Caruso, Responsabile Sistemi Informatici e Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione.

• “La sicurezza nel cuore” e “Mobilità sostenibile” – Società Canavesana Servizi S.p.A., entrambi presentati dal presidente Calogero Terranova.

• “SEI#Partecipe!” – SEI Toscana S.p.A., illustrata da Giuliana Pirrone, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Il Premio Buone Pratiche 2025 è stato assegnato alla Società Canavesana Servizi S.p.A. per il progetto “Mobilità Sostenibile”, riconosciuto come iniziativa innovativa, che coniuga all’efficacia replicabile nella prevenzione degli incidenti stradali l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

A chiudere l’evento, la cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti da parte di Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva.

Il Premio Buone Pratiche conferma anche quest’anno il proprio ruolo nella valorizzazione dei progetti innovativi e replicabili in tema di prevenzione, tutela della salute e promozione di ambienti di lavoro sicuri. L’edizione 2025 consolida un percorso volto a riconoscere l’impegno delle aziende nella gestione dei rischi, nell’adozione di tecnologie e nella diffusione di modelli virtuosi all’interno del sistema dei servizi pubblici locali.

Nella foto, a partire da sinistra: Mario Caruso, Responsabile Sistemi Informatici e Ufficio Servizio Prevenzione Protezione, Asia Benevento S.p.ADonato Madaro, Amministrato Unico Asia Benevento S.p.A; Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva, Stefania Tomaro, Direttore della Fondazione Rubes Triva; Calogero Terranova, Presidente Società Canavesana Servizi S.p.A; Gianluca Paglia, Direttore Generale SEI Toscana S.p.A e Giuliana Pirrone, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, SEI Toscana S.p.A.

