Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia 2025: Ostia Antica inaugura l’Anno Accademico UNITRE tra memoria, cultura e identità

Ostia, 16 dicembre 2025. Il Borgo di Ostia Antica si prepara a vivere una giornata di straordinaria intensità culturale e spirituale con il Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025, evento che coincide con l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’UNITRE Ostia Antica – Litorale Romano. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre 2025, tra la Basilica di Sant’Aurea e la suggestiva Sala Riario, cuore storico e simbolico della città.
Un’iniziativa che riporta Ostia al centro del dibattito culturale e religioso, valorizzando un patrimonio che intreccia fede, storia, formazione permanente e impegno civile, nel segno di Sant’Agostino, patrono della città.
Il legame tra Sant’Agostino e Ostia Antica è tra i più profondi della storia cristiana. Proprio qui, nel 387 d.C., morì Santa Monica, madre del Santo, evento che ha reso Ostia luogo simbolico della spiritualità agostiniana. Questo rapporto si è consolidato nei secoli fino al riconoscimento ufficiale del 2004, quando Papa Giovanni Paolo II proclamò Sant’Agostino Patrono di Ostia.
Ostia, prima diocesi suburbicaria dopo la Cattedra di San Pietro, ha inoltre un ruolo centrale nella vita della Chiesa: un primato che rende ancora più significativo il ritorno di celebrazioni capaci di coniugare tradizione e contemporaneità.
Il programma si apre alle ore 16.00 con la Santa Messa in suffragio di Padre Geremia Sangiorgi, celebrata nella Basilica di Sant’Aurea nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Padre Geremia, frate agostiniano, è stato figura centrale per Ostia: predicatore instancabile, scopritore degli affreschi di Baldassarre Peruzzi e fondatore del Gruppo Scout Ostia Antica 1. La celebrazione è presieduta da S.E. Mons. Tarantelli Baccari, Vescovo ausiliare e Vicegerente della Diocesi di Roma, alla presenza dei familiari.
Alle ore 17.00, nella storica Sala Riario, avviene lo scoprimento della targa commemorativa dedicata a Padre Geremia Sangiorgi, un gesto simbolico che consegna alla città la memoria di una figura capace di unire spiritualità, cultura e comunità. La cerimonia è curata dal Dott. Alessandro Paltoni, Presidente del Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia, con la partecipazione delle autorità civili ed ecclesiastiche.
Alle ore 17.15 entra nel vivo l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico UNITRE, con l’intervento della Prof.ssa Maria Ruffino Aprile, Presidente UNITRE Ostia Antica – Litorale Romano. La presentazione dei corsi, delle attività e dei laboratori conferma il ruolo dell’UNITRE come presidio culturale stabile del territorio, impegnato nella formazione permanente degli adulti e nella diffusione del sapere come strumento di partecipazione e crescita sociale.
Alle ore 17.30 la musica accompagna il pubblico in un momento di raccoglimento con il Concerto del Coro Polifonico di Sant’Aurea, che propone brani della tradizione sacra e corale. Un omaggio alla spiritualità di Sant’Agostino e alla figura di Padre Geremia, capace di parlare attraverso l’arte e la bellezza.
Alle ore 17.45 la riflessione si fa più profonda con l’intervento di Padre Rocco Ronzani, Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, dedicato al tema “Sant’Agostino e Santa Monica: ruolo materno e funzione educativa della donna nella società”. Una lettura attuale che restituisce centralità al ruolo educativo femminile nella famiglia e nella comunità.
Alle ore 18.00, Maurizio Misitano, Direttore esecutivo della Fondazione Agostiniani nel Mondo, porta la sua testimonianza su solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo, raccontando progetti concreti ispirati ai valori di giustizia sociale e attenzione agli ultimi.
Alle ore 18.15 viene presentato ufficialmente il Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025, con l’intervento del Dott. Alessandro Paltoni. Il Premio, articolato in tre sezioni, nasce con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e responsabilità civile, diventando uno strumento di dialogo tra istituzioni, cittadini e territorio.
Alle ore 18.30 si svolge la premiazione dei vincitori, mentre alle ore 18.50 viene conferito un riconoscimento al Presidente dei Giovani Coldiretti Roma, per l’impegno nella formazione agroalimentare e nella valorizzazione del lavoro giovanile, con il supporto del Mercato di Campagna Amica di Ostia Antica.
La manifestazione si conclude alle ore 19.00 con il Concerto del Coro Polifonico “Nostra Signora di Bonaria”, un momento musicale natalizio che suggella una giornata dedicata a memoria, cultura, fede e comunità.
Un evento che conferma Ostia Antica come luogo vivo di dialogo tra passato e futuro, nel segno duraturo di Sant’Agostino Patrono di Ostia.
