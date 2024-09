Proof-of-Reserves di Bitget di agosto: aumento del rapporto di riserva e degli asset degli utenti in Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychelles, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, ha pubblicato un aggiornamento mensile per il monitoraggio trasparente della sua Proof of Reserves (PoR). Il rapporto mostra i rapporti di riserva di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT e USDC. L’aggiornamento sottolinea l’impegno della piattaforma per la trasparenza e la sicurezza, mettendo in evidenza una crescita significativa sia degli asset degli utenti sia delle riserve della piattaforma.

Nel mese di agosto 2024, i dati della Proof-of-Reserves di Bitget mostrano un importante cambiamento in positivo, con un aumento del 22% degli asset ETH degli utenti, il più alto tasso di crescita per ETH nell’anno in corso. Gli asset BTC proseguono la loro tendenza al rialzo con un aumento del 6%, mentre USDC registra una solida performance all’inizio del periodo. Questi sono segnali che testimoniano la fiducia degli utenti nei confronti di questi asset chiave.

Ad agosto 2024, il rapporto di riserva complessivo di Bitget si attesta su un impressionante 176%, in aumento del 9% rispetto al 167% dello scorso luglio. I più recenti rapporti di riserva degli asset chiave sono i seguenti:

Ad agosto, le riserve di Bitget si sono consolidate su tutti i principali asset. Gli asset degli utenti in BTC ed ETH sono cresciuti, con il rapporto di riserva di BTC salito al 291%. I rapporti di riserva di USDT e USDC sono migliorati significativamente, arrivando rispettivamente al 121% e al 567%.

“La forza e la leadership di Bitget nello spazio Web3 si basano sul fornire i più alti standard di sicurezza e trasparenza. La nostra attenzione per la condivisione di aggiornamenti mensili chiari sulla Proof-of-Reserves garantisce la sicurezza degli asset dei nostri utenti. Rimaniamo determinati a diventare il punto di riferimento in termini di fiducia e affidabilità per i CEX e continueremo a farlo per la sicurezza degli asset degli utenti”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2024, Bitget ha registrato una crescita sostanziale degli asset degli utenti su tutte le principali criptovalute. ETH ha fatto da apripista con un aumento impressionante del 200,88%, a testimonianza di un maggiore interesse da parte degli utenti e della fiducia nei confronti di questo asset. Anche gli asset BTC hanno registrato una crescita solida del 96,55%, arrivando quasi a raddoppiare in un intervallo di otto mesi. USDT segue a ruota con un rialzo del 69,89%, mostrando un forte e costante accumulo di utenti. Contemporaneamente, gli asset USDC sono cresciuti del 30,17%, indicando un coinvolgimento costante, anche se più modesto, degli utenti. Nel complesso, questo periodo evidenzia un incremento significativo e diversificato degli asset degli utenti su Bitget.

La PoR aggiornata mostra gli sforzi di Bitget nel mantenere riserve del 100%, superiori allo standard del settore, garantendo così la sicurezza degli asset degli utenti. La piattaforma è in grado di coprire i prelievi degli utenti, anche se tutti gli asset dovessero essere prelevati.

Oltre a mantenere una PoR superiore allo standard del settore, Bitget assicura ulteriormente i suoi utenti con un Fondo di Protezione di $300 milioni, il cui valore attuale supererebbe i $400 milioni in base all’ultimo rapporto del Fondo di Protezione. Ciò fornisce alla nostra piattaforma un ulteriore livello di difesa contro le minacce alla sicurezza informatica. Gli utenti i cui conti sono stati violati a causa di eventi non correlati alle loro azioni o al loro comportamento di trading possono presentare una richiesta di risarcimento attraverso il Fondo di Protezione di Bitget.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e servizi Web3 completi, tra cui un portafoglio, uno swap, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi e gli atleti della Nazionale turca, Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d’oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo).

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4480d69-56e3-41dd-adaf-6dcb4355e4d7