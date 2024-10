Pubblisystem Service: “Insegne luminose, puntare sull’ecocompatibilità per ridurre i consumi e garantire la qualità”

Gagliardi: “Investendo nell’innovazione di strumenti e processi produciamo insegne che consumano la metà di quelle tradizionali”

Cosenza,29/10/2024. L’importanza che le insegne luminose assumono nelle strategie commerciali e di marketing delle aziende è evidente e chiara a tutti. Manca, tuttavia, la consapevolezza dell’impatto altissimo di questi strumenti sui consumi energetici. In questo senso la tecnologia e la ricerca continua di nuovi materiali e tecniche di lavorazione giocano un ruolo decisivo. “Oggi più che mai è fondamentale puntare su materiali riciclati e riciclabili, ecocompatibili. In questo senso la nostra ricerca è continua” spiega Andrea Gagliardi, titolare di Pubblisystem Service, società specializzata nella realizzazione di insegne green, che mette in evidenza le innovazioni introdotte in ogni campo, “dalla composizione dei metacrilati alla stampa Uv, nella quale si utilizzano inchiostri ecocompatibili, non dannosi e facilmente riciclabili”.

Da qui l’importanza di rivolgersi a professionisti che investano sulla qualità delle lavorazioni. Del resto farlo consente di avere una serie di altri vantaggi, a partire da quelli economici. “In questi anni abbiamo investito nell’acquisto di macchinari altamente tecnologici, che ci permettono di presentare sul mercato prodotti a prezzi molto competitivi” aggiunge l’imprenditore, sottolineando tuttavia come l’aspetto determinante sia la qualità dei manufatti: “Le nostre insegne sono realizzate in modo molto accurato, al punto che forniamo una garanzia almeno di 5 anni. A livello nazionale, insieme ad altre aziende, abbiamo dato vita ad un’associazione che assegna la certificazione Dea, che garantisce la qualità dei prodotti valutando tre parametri: la classificazione energetica, la valutazione dell’impatto ottico e l’analisi della riciclabilità dei materiali”.

L’obiettivo delle insegne è promuovere le aziende che rappresentano. Il loro design, quindi, è parte integrante delle strategie di comunicazione e marketing di ogni impresa. Nel realizzarle, tuttavia, è necessario considerare anche fattori tecnici e burocratici, anche a seconda del territorio in cui ci si trova a lavorare. Ogni Comune, infatti, adotta normative specifiche per quanto riguarda l’inquinamento luminoso. “Noi, per esempio, informiamo subito le persone delle regole in vigore in un certo territorio. Rispettarle, infatti, non significa dover optare per insegne meno efficaci - afferma Gagliardi - Il consiglio è di affidarsi a imprese che abbiano al loro interno tutte le competenze necessarie, dai grafici ai tecnici specializzati per l’installazione”.

Puntare su insegne ecocompatibili, in ultima analisi, è vantaggioso per tutti: per le imprese, per i semplici cittadini e per il Pianeta: “Grazie ai nuovi sistemi illuminanti è possibile abbattere del 50% i costi relativi al consumo di energia elettrica, senza rinunciare alla brillantezza e al flusso luminoso dell’insegna - prosegue l’imprenditore -. Se queste modifiche fossero apportate a tutti i milioni di insegne presenti in Italia si potrebbe dare un contributo enorme al contrasto al riscaldamento globale”.

Contatti: https://www.pubblisystemservice.it/