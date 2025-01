Qualità dell'osso per gli impianti dentali: Cosa sapere

La qualità dell'osso è fondamentale per il successo degli impianti dentali. Scopri come viene valutata e quali opzioni esistono in caso di insufficienza ossea.

Verona 16/01/2025. Gli impianti dentali si affidano all'osso mascellare per garantire stabilità e durata. Ma cosa succede se l'osso non è sufficiente? In questa guida di Studio Montagna a Verona, esploreremo come valutare la qualità dell'osso e quali opzioni esistono per pazienti con densità ossea insufficiente.

Valutazione della Qualità Ossea

Prima di un intervento di implantologia, il dentista effettua esami diagnostici per valutare la qualità dell'osso:

● Radiografie Panoramiche: Offrono una visione generale della struttura ossea.

● Tomografia Computerizzata (CBCT): Fornisce immagini 3D per un’analisi dettagliata della densità e del volume osseo.

Questi esami permettono di pianificare con precisione il trattamento, minimizzando i rischi e massimizzando il successo dell’intervento.

Soluzioni in Caso di Insufficienza Ossea

Se l'osso non è sufficiente, possono essere adottate procedure come:

● Innesti Ossei: Utilizzati per aumentare il volume osseo, impiegando materiale autologo, sintetico o di origine animale.

● Tecniche di Rigenerazione Ossea: Stimolano la crescita naturale dell'osso grazie all’uso di membrane speciali o fattori di crescita.

● Impianti Corti o Angolati: Una soluzione innovativa per evitare l’innesto osseo, sfruttando al meglio l’osso disponibile.

La scelta della soluzione più adatta dipende dalla situazione individuale del paziente e verrà valutata attentamente durante la fase di pianificazione.

Prevenzione della Perdita Ossea

La prevenzione è fondamentale per evitare la perdita ossea. Mantenere una buona igiene orale e controlli regolari dal dentista sono le migliori strategie per proteggere l’osso mascellare e garantire il successo degli impianti dentali.

Contatti:

verona@montagnastudidentistici.it

https://montagnastudidentistici.it/sede-di-verona/