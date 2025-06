Quanto costa in media un matrimonio in Italia? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia, ha pubblicato il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, uno studio basato sui risultati di un sondaggio annuale a cui hanno partecipato più di 9.700 coppie che si sono sposate nel 2024. In generale, i millennial rappresentano quasi il 70% degli sposi in Italia, con un’età media di 36 anni. Nel 2023, la generazione Z rappresentava solo l’1% delle coppie di sposi, mentre nel 2024 la percentuale è salita in maniera significativa fino al 18%. Rispetto all’anno precedente, il costo medio di un matrimonio in Italia ha subito un incremento dell’8% e si aggira adesso intorno ai 23.781€. In generale, le coppie optano per ingaggiare una media di 12 professionisti. 6 coppie su 10 hanno optato per celebrare matrimoni che durano 2 o più giorni.

Milano, 10 giugno 2025 - Il 2022 e il 2023 sono stati senza dubbio gli anni del boom dei matrimoni e del ritorno alla piena normalità, dopo la fine delle restrizioni per l’emergenza pandemica globale. Dal canto suo, il 2024 è stato invece l’anno della personalizzazione, quello in cui le coppie hanno letteralmente stravolto tutte le regole prestabilite e rivoluzionato il concetto stesso di celebrazione: basti pensare alla diffusione degli Endless Weddings (matrimoni che possono durare anche due o tre giorni) o alla volontà anticonformista di scardinare le tradizioni derivata dal movimento Anti Wedding. Ma, in termini più strettamente economici, cosa è cambiato nel 2024? Il costo medio dei matrimoni è aumentato o diminuito? Quanto tendono a spendere adesso le coppie? Per fornire una panoramica globale e rispondere a queste domande, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale, ha pubblicato il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, uno studio basato sui risultati di un sondaggio a cui hanno partecipato circa 9.700 coppie che si sono sposate nel 2024. Scopriamo insieme cosa è emerso!

Le coppie della Gen Z rappresentano 1 matrimonio su 5 tra tutti quelli celebrati in Italia

Gli italiani amano i matrimoni e, lungi dal considerarli come qualcosa di anacronistico, non hanno paura di impegnarsi. Non stupisce quindi che attualmente nel Belpaese si stia vivendo un boom di matrimoni della generazione dei millennials (70%) con un’età media di 36 anni, anche se si comincia a registrare un incremento significativo del numero dei matrimoni celebrati dai nativi digitali, la cosiddetta generazione Z. Infatti se nel 2023, la Gen Z rappresentava solo l’1% delle coppie, nel 2024 la percentuale è salita in maniera significativa fino al 18%. Ciò fa sì che, in termini statistici, le coppie della Generazione Z rappresentino attualmente 1 matrimonio su 5 tra tutti quelli celebrati in Italia. Lo spaccato che emerge analizzando i dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2025 evidenzia questo cambiamento e traccia un identikit ben preciso delle coppie di oggi: persone particolarmente attente ai contenuti digitali (più di 1 coppia su 4 preferisce creare un sito di matrimonio su cui pubblicare i dettagli da condividere con gli invitati), finanziariamente indipendenti (il 49% dei partecipanti al sondaggio ha pagato le nozze di tasca propria) e che convivono già molto prima di pronunciare il fatidico “sì, lo voglio” (l’80%).

Costo medio del matrimonio in Italia

Il budget per il matrimonio è determinato dalle coppie, ma per molte di queste è la prima volta che si trovano a dover organizzare un evento così importante. Naturalmente spetta a loro decidere quale sia la cifra giusta da spendere, ma in linea di massima qual è il costo di un matrimonio in Italia oggi? Considerando la tendenza a organizzare nozze che possono durare fino a tre giorni e tenendo presente la sempre maggiore personalizzazione di questo tipo di evento, non sorprende che, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, attualmente la spesa media di un matrimonio (luna di miele e anello di fidanzamento non inclusi) si aggiri intorno ai 23.781€, avendo subito un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Ad ogni modo, il 42% delle coppie intervistate assicura di aver speso almeno 25.000€ per le nozze; nel 20% dei casi si è arrivati fino ai 35.000€. A tal proposito, il 42% (un 2% in più in confronto con il 2023) ha dichiarato che ad aver avuto un impatto sostanziale sul preventivo e sulla pianificazione generale sarebbe stata l’attuale situazione economica. E per quanto riguarda la lista degli invitati? Stando ai dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2025 sarebbe rimasta relativamente stabile (106): in merito a questo tema, occorre evidenziare che quasi la metà dei matrimoni celebrati lo scorso anno (il 46%) aveva più di 100 invitati.

Trend in aumento: 6 coppie su 10 organizzano matrimoni di due o più giorni

Una cosa è certa: le coppie vogliono investire nel loro giorno speciale e nei fornitori che lo renderanno magico e questo spiega come mai in generale tendano ad ingaggiare sempre più professionisti, in media 12 (solo nel 2022 erano 11). Ciò che desiderano è di trascorrere quanto più tempo possibile con i propri familiari e amici, pertanto scelgono di organizzare nozze personalizzate e dalla durate monstre in grado di coinvolgere tutti: non è un caso che, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, quasi 6 coppie su 10 (il 56%) ha optato per organizzare matrimoni che durano 2 o più giorni o, comunque, eventi diversi legati al matrimonio nella stessa settimana. Una cifra in aumento (nel 2023 era solo 1 coppia su 10) che dimostra che si tratta di una tendenza quasi sicuramente destinata a farsi sempre più spazio nelle abitudini dei giovani futuri sposi.

Le priorità nella pianificazione delle nozze

Rendere il proprio matrimonio un evento personalizzato fin nei minimi dettagli e destinato a restare per sempre impresso nella mente degli invitati: questa è la priorità essenziale per le coppie di oggi. Non importa tanto il numero degli ospiti o la data (diventata ormai questa sempre più irrilevante) quanto piuttosto l’esperienza che si vuol regalare agli invitati, il look and feel generale e la scelta di temi e luoghi che rispecchino maggiormente la personalità degli sposi: in tal senso, grazie al Rapporto sul Settore Nuziale 2025 scopriamo che più di 8 coppie su 10 ritengono prioritario il benessere degli invitati, che il 72% dà importanza al risultato e all’atmosfera generale dell’evento e che il 47% (3 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente) credono fortemente che il proprio matrimonio debba riflettere i loro gusti e il loro carattere. Un dato curioso? 2 coppie italiane su 10 optano per un matrimonio a tema, ispirandosi a un libro, film, serie o ad un altro argomento che le appassiona. Ecco la lista completa delle priorità delle coppie nella pianificazione delle nozze:

Far star bene gli invitati (81%) Atmosfera generale (72%) Location (58%) Il matrimonio deve rispecchiare la personalità della coppia (47%) Costi e budget (46%) Cibo e bevande (36%) Data del matrimonio (17%)

