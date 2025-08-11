circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Tusk: "Da Usa impegno a consultare Ue prima d'incontrare Putin"

Il premier polacco ribadisce: "Non si possono cambiare i confini con la forza". Oggi riunione ministri Esteri Ue, partecipa Tajani

Donald Tusk - /(afp)
Donald Tusk - /(afp)
11 agosto 2025 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Stati Uniti si sono impegnati a consultare i partner europei prima dell'incontro con Vladimir Putin. Lo ha assicurato ai giornalisti polacchi il premier Donald Tusk, aggiungendo che l'importanza di mantenere l'integrità del territorio ucraino "non è solo una questione di solidarietà con il nostro vicino, ma anche di nostra sicurezza".

Tusk ha ammesso di nutrire "molti timori e molte speranze" riguardo all'incontro tra Trump e Putin, sottolineando la "tattica dell'imprevedibilità che Trump talvolta adotta quando si tratta di varie mosse e azioni".

Tusk ha ribadito che "per la Polonia e i partner europei deve essere chiaro che non si possono cambiare i confini con la forza". "La Russia - ha sottolineato - non deve poter beneficiare della sua invasione dell’Ucraina" e "l’Occidente, compresi i Paesi europei, non accetterà richieste russe che equivalgono semplicemente alla presa di territorio ucraino".

Tusk ha avvertito del rischio che Mosca possa pensare di poter mettere in discussione i confini di altri Paesi "nell’impunità". Richiamando la storia polacca, ha ribadito il principio del "nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina": "Dalla storia sappiamo - e la Polonia ne è stata spesso vittima - che quando le grandi potenze decidevano sul destino di altri Paesi senza la loro partecipazione ai negoziati, le conseguenze erano gravi".

Oggi riunione ministri Esteri Ue, partecipa Tajani

E' intanto prevista per oggi alle 16 la riunione in video-conferenza dei ministri degli Esteri europei per discutere la strategia in vista dell'incontro di Ferragosto in Alaska. Alla riunione, che sarà dedicata anche al Medio Oriente, partecipa per l'Italia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina russia ucraina news ucraina oggi ucraina guerra ucraina russia news ucraina russia guerra ucraina russia news oggi ucraina ultime notizie
Vedi anche
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza