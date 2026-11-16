Quanto inquina un sito web? Così le grandi aziende stanno ripensando il proprio digitale

Roma, 17/11/2026 - Internet non produce fumi visibili, ma la sua infrastruttura consuma energia a ogni passaggio: dalla richiesta inviata al server fino alla pagina che appare sullo schermo. Per anni questa componente è rimasta ai margini delle strategie ambientali delle imprese, concentrate su stabilimenti e trasporti. Oggi anche siti istituzionali, piattaforme di vendita e servizi online entrano nel perimetro delle valutazioni: non perché una visita equivalga a un'emissione particolarmente elevata, ma perché milioni di interazioni quotidiane moltiplicano l'impatto di scelte progettuali spesso invisibili.

Da dove provengono le emissioni di CO₂ di un sito web?

Ogni accesso coinvolge data center, reti di trasmissione e dispositivi dell'utente. I server elaborano le richieste e conservano i dati; le reti li trasferiscono; computer e smartphone consumano elettricità per visualizzare testi, immagini e video. A queste emissioni operative si aggiunge una quota legata alla produzione delle apparecchiature. La carbon footprint digitale esprime l'insieme dei gas serra associati a queste attività in CO₂ equivalente (CO₂e), considerando il perimetro effettivamente esaminato.

L'Agenzia internazionale dell'energia stima che nel 2024 i data center abbiano utilizzato 415 terawattora, circa l'1,5% dell'elettricità mondiale. Non è la quota attribuibile ai soli siti web: comprende anche elaborazione dei dati, servizi cloud e applicazioni di intelligenza artificiale.

Quanta CO₂ produce una visualizzazione di pagina?

Non esiste un valore universale. La stessa pagina può generare stime diverse in funzione del peso dei file, del dispositivo utilizzato, dell'energia impiegata dalle infrastrutture e della presenza di contenuti già memorizzati nella cache. Anche il metodo di attribuzione dell'energia al singolo accesso modifica il risultato.

Un'indicazione della dimensione del problema arriva dall' HTTP Archive : nel rapporto Web Almanac 2025 la homepage mediana pesa circa 2,9 MB su desktop e 2,6 MB su mobile. Immagini e JavaScript incidono in modo rilevante sul trasferimento complessivo. Il peso, però, non coincide automaticamente con i grammi di CO₂: è un parametro tecnico da combinare con consumi, provenienza dell'elettricità e volumi di traffico.

Come si misura l'impronta carbonica di un sito aziendale?

La valutazione parte da un inventario delle pagine e dei percorsi di navigazione, seguito dall'analisi dei dati trasferiti e delle visualizzazioni effettive. Strumenti come Karma Metrix e Green Web Meter permettono di stimare le emissioni e individuare le aree di intervento. Per confrontare correttamente un risultato prima e dopo un aggiornamento, occorre mantenere coerenti metodologia, perimetro e periodo di osservazione.

La Software Carbon Intensity , metodologia formalizzata nella norma ISO/IEC 21031:2024, considera energia consumata, intensità carbonica dell'elettricità ed emissioni incorporate nell'hardware, rapportandole a un'unità funzionale, come una transazione. Le stime per visita sono dunque utili per orientare le scelte, ma non sostituiscono automaticamente un inventario completo delle emissioni aziendali.

Quali modifiche rendono un sito web meno inquinante?

La riduzione dell'impatto comincia dalla progettazione. Immagini compresse e dimensionate correttamente, video caricati soltanto quando necessari, codice JavaScript essenziale e sistemi di cache efficaci limitano il traffico superfluo. Un'interfaccia chiara riduce inoltre i passaggi necessari per raggiungere un'informazione o completare un'operazione.

Anche la scelta dell'hosting conta: efficienza energetica dei data center, localizzazione dei servizi e approvvigionamento elettrico incidono sul bilancio finale. Le Web Sustainability Guidelines ancora in elaborazione presso il W3C propongono un approccio più ampio, che collega prestazioni, accessibilità, gestione dei contenuti e responsabilità organizzativa. Non si tratta di impoverire l'esperienza digitale, ma di evitare che ogni nuova funzionalità introduca un costo energetico senza un beneficio proporzionato.

Quanto ha ridotto Groupama le emissioni del proprio sito?

Fra gli esempi italiani, Groupama Assicurazioni ha inserito la sostenibilità digitale in un progetto di efficientamento del proprio ecosistema online. Con Karma Metrix ha analizzato oltre 200 pagine e 1,5 milioni di visualizzazioni, intervenendo sul codice, sul peso dei contenuti multimediali e sulle risorse utilizzate.

Secondo i risultati comunicati dall'azienda, le emissioni annue stimate per il perimetro analizzato sono passate da 3,26 a 1,27 tonnellate di CO₂e, con una riduzione del 61%. Nel 2025 è stata introdotta anche la modalità scura, accanto a interventi sull'accessibilità. La riduzione quantificata riguarda il sito e non va confusa con quella dell'intera organizzazione: è proprio la delimitazione della misura a renderla significativa e verificabile.

Perché le grandi aziende stanno ripensando anche l'ecosistema digitale?

Per le imprese con una presenza online estesa, il sito è soltanto una componente di una rete che comprende applicazioni, campagne pubblicitarie, cloud e fornitori tecnologici. Vodafone, per esempio, ha dichiarato una riduzione del 34% dell'impronta carbonica delle attività globali di media e advertising nell'esercizio 2025, grazie anche a nuove linee guida per gli acquisti pubblicitari. Non è un dato sulle emissioni delle pagine web, ma segnala l'estensione dei criteri ambientali alle decisioni digitali.

Questa trasformazione riguarda anche i rapporti con i fornitori e la rendicontazione delle emissioni indirette Scope 3: misurare il proprio server non basta se una parte significativa dei servizi è affidata a terzi.

Un sito a emissioni zero è davvero possibile?

Considerare un sito completamente privo di impatto ambientale è, almeno con le tecnologie attuali, un'utopia. Anche le infrastrutture alimentate da elettricità rinnovabile richiedono dispositivi, materiali e manutenzione. L'obiettivo credibile non è cancellare l'impronta attraverso una dichiarazione, ma ridurla e documentarne l'evoluzione.

Per questo il dato più rilevante non è un generico bollino verde: sono la quantità di emissioni stimata, i confini del calcolo, gli interventi realizzati e il confronto nel tempo. Nel digitale aziendale, la sostenibilità diventa una questione di progettazione misurabile, non soltanto di reputazione.

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