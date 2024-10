RDR GROUP, IFS E ARCWIDE INSIEME PER LA RIVOLUZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE EVOLUTA DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

Torre del Greco, 28 ottobre 2024– Il Gruppo RDR, punto di riferimento nel settore del Ciclo Integrato delle Acque insieme a FI Solutions, distributore esclusivo delle soluzioni IFS in Italia, e Arcwide, la joint venture tra IFS e BearingPoint, sono entusiasti di annunciare una partnership all’avanguardia che riflette l’impegno delle società del gruppo RDR verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

La collaborazione pone le basi per un nuovo standard tecnologico nella gestione, manutenzione e messa in servizio di acquedotti, reti fognarie e impianti di trattamento delle acque. Appoggiandosi su solide fondamenta per dare vita alla trasformazione radicale dei processi di manutenzione degli asset e assistenza sul campo.

Grazie all’integrazione delle tecnologie di IFS, che includono oltre 36 algoritmi di ottimizzazione della pianificazione basati su AI e all’esperienza a livello nazionale del gruppo RDR nella gestione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture al servizio del ciclo integrato delle acque, questa iniziativa getterà le basi per nuovi standard di efficienza, precisione e sostenibilità nel settore idrico.

Unendo le forze per disegnare il futuro del ciclo idrico integrato in Italia, con l’obiettivo di migliorare la gestione e il trattamento delle risorse idriche attraverso soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili.

Alessandro Di Ruocco, Amministratore Delegato di RDR Società Benefit “Siamo entusiasti di annunciare che, grazie alla piattaforma innovativa sviluppata da IFS, RDR SpA e DARF Srl potranno ottimizzare in modo significativo i propri processi e le risorse aziendali. Questa soluzione all’avanguardia ci consentirà di migliorare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di esecuzione e minimizzare gli sprechi, generando un impatto diretto in termini di saving per l’azienda. Inoltre, con l’implementazione di questa piattaforma, il gruppo RDR è il primo operatore economico del ciclo idrico integrato a dotarsi di una componente tecnologica così avanzata, ponendoci come leader nel nostro settore e rafforzando il nostro impegno verso l’innovazione. Ci tengo infine, a ringraziare Arturo Busco, Amministratore Delegato della nostra controllata DARF srl, per aver sposato questa iniziativa ed essersi impegnato, affiancandomi, per la buona riuscita dell’operazione.

"Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con RDR e DARF per ridefinire i parametri operativi del settore idrico," ha dichiarato Ruggero Bread, Head of Pre-Sales di IFS in Italia. "Grazie alla nostra piattaforma cloud e alle funzionalità evolute di FSM, possiamo offrire soluzioni che ottimizzano le operazioni sul campo e migliorano la sostenibilità."

Matteo Zamorani, Country Leader Arcwide aggiunge: “Far parte di un’iniziativa che evidenzia come la digitalizzazione e l’eccellenza operativa, fondamenta del successo di Arcwide, siano cruciali per generare valore ed efficienza in settori critici come la manutenzione delle reti idriche rappresenta una fonte di orgoglio per tutto il team.”

Il futuro del ciclo idrico integrato in Italia è digitale, ed è oggi.