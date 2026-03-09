Redina Gega lancia il libro su come vivere una vita fatta di abbondanza e prosperità

Milano, 10.03.2026 – Sono tante le persone che, nonostante l’impegno e i sacrifici quotidiani, continuano a lottare con il denaro. La cosa importante da sapere è che la mente non è l’unica porta della trasformazione, e che la povertà non è frutto del destino, ma spesso un sintomo di blocchi invisibili che vivono dentro di noi, nel corpo, nella mente, nel cuore, nell’anima.

Per tutti coloro che si sentono bloccati e desiderano raggiungere uno stato di abbondanza in tutte le aree della propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Redina Gega “IL CODICE DIVINO DELL’ABBONDANZA. Liberati Dai Blocchi Invisibili Per Ricordarti Come Manifestare La Ricchezza Che Sei” (Bruno Editore).Al suo interno, l’autrice propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per raggiungere la vita desiderata in pochi semplici passi.

“Il mio libro parla di abbondanza come stato interiore, non come conquista esterna. Unisce scienza, spiritualità e guarigione profonda” afferma Redina Gega, autrice del libro. “Ho scritto questo libro affinchè fosse una guida viva, un portale di trasformazione per tutte quelle persone che pur impegnandosi tanto, ricevono poco”.

Come precisa la stessa autrice, riattivare il proprio codice naturale di abbondanza è possibile: tutto sta nell’utilizzare strumenti come la terapia regressiva, la riprogrammazione corporea e il riequilibrio delle energie maschili e femminili. In questo modo, infatti, è possibile sciogliere le radici della scarsità.

“Questo libro è un vero e proprio percorso di trasformazione che dimostra come, attraverso la costanza, sia davvero possibile raggiungere gli obiettivi desiderati” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un manuale, quindi, che sarà di grande aiuto per tanti”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché cercavo una casa editrice che fosse allineata al messaggio trasformativo del mio libro” conclude l’autrice. “Il team di Giacomo Bruno unisce professionalità, visione e cuore: il mix ideale per far arrivare questo messaggio a chi ne ha davvero bisogno”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4rjDr9L

La dott.ssa Redina Gega è una psicologa e psicoterapeuta specializzata in Ipnosi Clinica e Medica. Ha studiato Ipnosi Ericksoniana (Erickson Foundation, Arizona) e Ipnosi Regressiva con Brian Weiss. Si è, inoltre, formata seguendo personaggi del calibro di Lama Rinpoche (meditazione tibetana), Mantak Chia (alchimia taoista) e Matsyavatara (Yoga e Veda). Integra scienza, spiritualità e tradizioni sacre in un approccio unico. Da oltre 25 anni guida migliaia di anime nella guarigione e nel risveglio. Sito web: www.redinagega.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore