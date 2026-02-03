Riapre al pubblico la Chiesa di Santa Caterina dei Funari: dal 10 febbraio ingresso stabile e gratuito tre giorni a settimana

Dal 10 febbraio apertura stabile e gratuita tre giorni a settimana grazie all’ASP Istituto Romano di San Michele
Dopo cinquant’anni di chiusura, la Chiesa di Santa Caterina dei Funari torna finalmente accessibile alla città di Roma e ai fedeli. Un risultato di grande valore storico, artistico e simbolico, reso possibile grazie all’impegno dell’ASP Istituto Romano di San Michele, che ha curato il percorso di riapertura e restituzione alla collettività di questo straordinario luogo di culto.
A partire dal 10 febbraio 2026, la Chiesa sarà aperta stabilmente e gratuitamente nei seguenti giorni e orari:
martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:30 alle 16:30.
La riapertura segue l’inaugurazione ufficiale avvenuta lo scorso 25 novembre, in occasione della ricorrenza del martirio di Santa Caterina d’Alessandria, e rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio storico e religioso della Capitale.
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate attraverso il sito web istituzionale dell’ASP Istituto Romano di San Michele:.
Di origini medievali, la Chiesa di Santa Caterina dei Funari è uno straordinario gioiello dell’architettura e dell’arte tardo-rinascimentale, ricostruita alla fine del XVI secolo e dedicata alla martire Santa Caterina d’Alessandria.
All’interno, il visitatore può ammirare opere di altissimo pregio artistico, firmate da alcuni tra i più importanti maestri del Rinascimento romano: Marcello Venusti, Girolamo Muziano, Annibale Carracci.
Un patrimonio artistico e spirituale che testimonia secoli di storia, devozione e cultura, oggi finalmente restituito alla fruizione pubblica in modo continuativo e gratuito.
La riapertura stabile della Chiesa di Santa Caterina dei Funari rappresenta un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-religioso romano, offrendo a cittadini, studiosi e turisti l’opportunità di riscoprire un luogo di grande suggestione, nel cuore della città.
Un bene prezioso che torna a vivere, diventando nuovamente spazio di incontro tra arte, fede e memoria collettiva.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: rettoriascaterina@irsm.it .
Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency