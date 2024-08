Ristorante Mex Shaan, Bergamo: “Non solo piccante, la vera cucina messicana stupisce e conquista ogni palato”

Un'esperienza culinaria autentica e variegata, capace di soddisfare ogni esigenza e gusto sfatando il falso mito del ‘tutto piccante’

Seriate - Bergamo, 7 agosto 2024. Il Ristorante Mex Shaan spegne dodici candeline e celebra un traguardo importante: un viaggio di sapori, passione e dedizione che continua ad emozionare i palati di Bergamo e non solo.

“Il nostro menù è frutto di un'accurata ricerca e passione per la tradizione culinaria messicana, grazie alla quale proponiamo un'ampia scelta di piatti, dai classici intramontabili alle rivisitazioni creative, con un occhio di riguardo alla freschezza e alla stagionalità degli ingredienti. Da sempre la nostra filosofia si basa sul motto ‘l’anima messicana non è solo piccante’ - spiega Lucky titolare, insieme all sorella Gina, del rinomato locale bergamasco - crediamo che la ricchezza della cucina messicana vada ben oltre il peperoncino e le salse infuocate. La sua ricchezza risiede nell'equilibrio tra i sapori, nella varietà degli ingredienti e nella maestria nel combinarli. Proprio per questo nel nostro locale ogni pietanza viene preparata al momento in base alle diverse richieste dei nostri clienti, che ci scelgono proprio per l’ampia gamma di sapori, dai più delicati ai più intensi, per soddisfare ogni esigenza”.

Dimenticate dunque il cliché del cibo messicano extra piccante, al Ristorante Mex Shaan è possibile vivere un'esperienza culinaria autentica e variegata, capace di spaziare tra sapori forti e note delicate che conquistano ogni palato. Shaan è un brand della ristorazione fusion di qualità che nasce a Bergamo da una brillante idea dei fratelli Gina e Lucky, di origini indiane: La Taqueria di Shaan, in Viale Papa Giovanni XXIII, 84 a Bergamo e Mex Shaan in Via Cassinone, 8 a Seriate. Due diverse location con un fil rouge ben delineato: offrire la migliore cucina fusion, con un menù dedicato anche a coloro che non amano i gusti forti e a chi predilige una dieta vegetariana e senza glutine.

“Il nostro menù è un viaggio attraverso le diverse anime del Messico, dai piatti classici alle rivisitazioni insolite, capaci di conquistare ogni palato”, sottolineano Lucky e Gina. “Che siate amanti dei sapori decisi o preferiate note più soft, che siate vegetariani o alla ricerca di specialità di carne, da noi troverete sempre il piatto perfetto. Crediamo nel piacere di stare a tavola condividendo la diversità, per questo, salse piccanti e spezie vengono servite sempre separatamente, per un'esperienza conviviale indimenticabile. Vogliamo brindare insieme a questi dodici anni di successi, ringraziando di cuore tutti i nostri clienti per la fiducia e l'affetto dimostrato, con l’obiettivo di migliorarci sempre e portare a tavola la vera tradizione messicana, lontana dai soliti stereotipi.

