ROMA LANCIA SanROMA! NASCE IL CONCORSO CHE UNIRÀ I 15 MUNICIPI ALLA RICERCA DEI NUOVI TALENTI DELLA CAPITALE

Roma investe sui propri giovani talenti e sulla cultura musicale con la nascita di SanROMA – 1° Concorso Canoro Città di Roma, una nuova iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della musica emergente nella Capitale.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

SanROMA rappresenta un format innovativo nel panorama cittadino: per la prima volta saranno coinvolti tutti i quindici Municipi di Roma in un percorso artistico che metterà al centro il talento, il merito e la partecipazione dei giovani.

Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi residenti a Roma, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, e sarà interamente gratuito, dall’iscrizione fino alla serata conclusiva. Una scelta precisa, nata dalla volontà di eliminare ogni barriera economica e offrire a tutti le stesse opportunità di partecipazione.

Il percorso si svilupperà nell’arco di circa quattro mesi e accompagnerà gli artisti dalle selezioni alla Finalissima di SanROMA 2026, durante la quale i finalisti, si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra e una band di musicisti professionisti, davanti a una Commissione Artistica composta da autorevoli professionisti del panorama musicale italiano e alla presenza di ospiti di rilievo nazionale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura.

L’obiettivo di SanRoma non è soltanto quello di individuare nuovi talenti, ma di costruire un progetto culturale capace di valorizzare il patrimonio artistico della città, creare occasioni di crescita per le nuove generazioni e rafforzare il legame tra musica, territorio e istituzioni.

Il Progetto e l’organizzazione della manifestazione è di Fabio Feliziani e William Feliziani, attraverso la William School Music e WSM Artist, realtà impegnate da anni nella formazione e nella promozione di giovani artisti.

«SanRoma nasce da un sogno: offrire ai giovani della nostra città un’opportunità concreta, libera da qualsiasi barriera economica, affinché il talento possa essere l’unico vero protagonista. Roma meritava un progetto capace di unire musica, cultura e territorio, coinvolgendo tutti i quindici Municipi in un’unica grande manifestazione. Questo è solo il primo passo di un percorso che desideriamo far crescere anno dopo anno, fino a farlo diventare un punto di riferimento per la musica emergente italiana. Se anche un solo ragazzo, grazie a SanROMA, riuscirà a trasformare la propria passione in un’opportunità, avremo raggiunto il nostro obiettivo.»

Le iscrizioni saranno aperte nelle prossimi giorni. Il regolamento ufficiale, le modalità di partecipazione, il calendario delle selezioni e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito ufficiale www.sanroma.it e sui canali social del progetto.

SANROMA 2026 – 1° Concorso Canoro Città di Roma - “Roma alza la voce”

Contatti:

William Feliziani

Organizzazione: Fabio Feliziani – William Feliziani

Responsabile di Produzione: Maria Laura Pruna

Sito ufficiale: www.sanroma.it



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Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di William Feliziani