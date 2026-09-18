"Sahayatra – Nelle valli del Nepal": il 30 settembre nei TheSpace Cinema il primo docufilm di "Avventure in Primo Piano"

Il progetto firmato da Avventure nel Mondo e Giffoni Innovation Hub debutta sul grande schermo con la proiezione in contemporanea nazionale nei TheSpace Cinema aderenti. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Roma, 18/09/2026 - Il prossimo 30 settembre arriva nelle sale italiane "Sahayatra – Nelle valli del Nepal", il primo dei quattro docufilm che compongono Avventure in Primo Piano, il progetto firmato da Avventure nel Mondo in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. L'opera sarà proiettata in contemporanea in 13 sale The Space Cinema su tutto il territorio nazionale, in un unico grande appuntamento collettivo. La serata avrà anche una finalità solidale, in questo momento difficile, il pensiero di Avventure nel Mondo va alla grande famiglia nepalese che da sempre accompagna i suoi viaggi: guide, portatori, autisti, famiglie, lodge e homestay che hanno reso possibili migliaia di partenze e altrettanti incontri. Per questo, per ogni biglietto venduto, Avventure nel Mondo si impegna a devolvere una cifra equivalente in beneficenza, attraverso il Consolato del Nepal in Italia, a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione.

Avventure in Primo Piano nasce al termine di una call nazionale rivolta a filmmaker emergenti, chiamati a raccontare dall'interno i viaggi di gruppo organizzati da Avventure nel Mondo. Il progetto è ora entrato nella sua fase operativa: i registi under35 selezionati hanno realizzato documentari che restituiscono lo sguardo di una nuova generazione di autori sul tema del viaggio, tra osservazione, imprevisto e dimensione collettiva dell'esperienza.

Avventure nel Mondo opera dagli anni Settanta nell'ambito del viaggio di gruppo, con una proposta costruita attorno all'incontro, alla curiosità e rispetto per le genti e alla dimensione collettiva del viaggio. Da questa visione nasce Avventure in Primo Piano, che affida il racconto del viaggio a registi emergenti chiamati a vivere l’esperienza insieme ai gruppi, mettendo al centro la scoperta, le relazioni umane e gli eventi inaspettati.

Nepal, il primo capitolo: la regia di Niccolò Corti

Per il primo docufilm del progetto è stato scelto Niccolò Corti, regista capace di lavorare sull'osservazione e sulla dimensione emotiva del viaggio, lasciando spazio agli aspetti più invisibili dell'esperienza che ha vissuto. Negli anni ha sviluppato il

proprio lavoro tra Africa, Asia e Sud America, con progetti a carattere sociale e umanitario.

"Questo viaggio mi ha fatto scoprire la grande varietà del Nepal di cui non ero a conoscenza", ha dichiarato Corti. "La vitalità delle sue città, l'ospitalità dei suoi abitanti, la magia dei templi nascosti tra i vicoli, i colori, la polvere… tutto questo si fondeva con i silenzi della natura, la maestosità dell'Annapurna. Un ritmo sospeso tra confusione e quiete che mi ha emozionato come pochi altri paesi al mondo."

Sinossi: Un gruppo di viaggiatori attraversa il Nepal, dal caos di Kathmandu alle valli dell'Annapurna. Una voce li accompagna lungo il cammino, mentre incontri, silenzi, e spiritualità rivelano, passo dopo passo, l'anima di un Paese sospeso tra terra e cielo.

Il docufilm è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival 2026.

Maggiori informazioni sul progetto:

Avventure in Primo Piano

Avventure nel Mondo opera dagli anni Settanta nell’organizzazione dei viaggi di gruppo, contribuendo a diffondere in Italia una formula di viaggio partecipata e condivisa che nel tempo è diventata un modello riconoscibile. Dalle grandi traversate ai trekking, dai viaggi culturali alle esperienze naturalistiche, ha sviluppato un’ampia proposta che oggi conta oltre 1.300 itinerari in più di 150 paesi del mondo e accompagna ogni anno oltre 70.000 viaggiatori. Accanto all’organizzazione dei viaggi, promuove iniziative editoriali e momenti di incontro dedicati alla diffusione della cultura del viaggio e alla condivisione delle esperienze.

Giffoni Innovation Hub è il polo creativo d’innovazione legato ai giovani, alla pop culture e al cinema. Offre soluzioni di comunicazione, educazione ed entertainment con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulle nuove generazioni tramite eventi e format originali. I progetti sono altamente valoriali, promuovendo l’uguaglianza di genere e la sostenibilità culturale e sociale.

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