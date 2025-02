Salute e Sicurezza sul Lavoro: un Dialogo Europeo a Bruxelles

Pubblicato Il programma

Martedì 18 febbraio – dalle 10:00 alle 16:00

Bruxelles – Parlamento europeo, Sala Spinelli 3H1

Roma, 14 febbraio 2025. La sicurezza e la salute sul lavoro sono temi centrali per il futuro dell’occupazione in Europa. In questo contesto, la Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con SGI Europe, organizza un evento di grande rilevanza il 18 febbraio 2025 presso il Parlamento Europeo, Sala Spinelli 3H1, a Bruxelles.

L’incontro, dal titolo "Abitare, conoscere e regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro", sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, parti sociali e imprese per discutere strategie e prospettive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Programma dell’evento:

Tra i partecipanti all’evento figurano importanti rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico, delle imprese e delle parti sociali.

Parlamentari Europei:

· On. Brando Benifei (S&D)

· On. Stefano Cavedagna (ECR)

· On. Mario Furore (The Left)

Moderano i lavori:

· Filippo Gaudenzi, Giornalista TG1

· Donato Bendicenti, Giornalista RAI

Saluti istituzionali:

· Paweł Łangowski, Presidente Comitato Salute e Sicurezza SGI Europe

· Angelo Curcio, Presidente Fondazione Rubes Triva

· Fabrizio D’Ascenzo, Presidente INAIL

Interventi di esperti e rappresentanti di settore:

Parti sociali:

· Guillaume Afellat (SGI Europe)

· Riccardo Di Stefano (Confindustria)

· Valentina Guerra (SMEunited)

· Giulio Romani (ETUC)

Aziende:

· Jeans-Henrik Jeppesen (Workday, Senior Director Corporate Affairs)

· François Lavoir (EBU, Senior EU Policy Adviser)

· Davide D’Arcangelo (Next4 Innovation Experience, Fondazione Italia Digitale)

Contributi accademici e scientifici:

· Paolo Pascucci, Ordinario di Diritto del Lavoro, Università Carlo Bo

· Lucio Romano, Comitato Scientifico Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, Senatore della Repubblica (XVII Legislatura)

Rappresentanti delle istituzioni europee per il lavoro e la sicurezza:

· Sara Riso (Eurofound, Senior Research Manager – Working Life Unit)

· William Cockburn (EU-OSHA, Direttore Esecutivo)

· Bogdan Deleanu (EU-OSHA, Brussels Liaison Officer)

Ospite speciale:

· Federico Faggin, Fisico e Inventore

Conclusioni:

· Giuseppe Mulazzi, Direttore del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Un Appuntamento Imperdibile per la Sicurezza sul Lavoro

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per costruire un dialogo costruttivo sulla regolamentazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più cruciale nel contesto delle trasformazioni del mercato del lavoro.

Link per seguire l’evento: https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/j.php?MTID=m5907dac3f34f73016d0e8a7b24023b47

Per accreditarsi scrivere al seguente indirizzo e-mail: stampa@fondazionerubestriva.it

Ufficio Stampa: Delfina Bucci, Fondazione Rubes Triva