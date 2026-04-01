circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Sanità, Asp San Michele: “Approvato il bilancio 2025, utile di 3,3 milioni”

Sanità, Asp San Michele: “Approvato il bilancio 2025, utile di 3,3 milioni”
01 aprile 2026 | 14.57
LETTURA: 1 minuti

ROMA – “Nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 26 marzo scorso, tra i punti all’ordine del giorno, abbiamo esaminato l’approvazione del bilancio di esercizio 2025 dell’Istituto. Anche quest’anno esprimo soddisfazione per la chiusura del bilancio, che si conferma nuovamente in attivo con un utile di 3,3 milioni di euro rispetto all’utile di oltre 2 milioni dell’anno precedente“. A dichiararlo è il presidente dell’Asp San Michele, Giovanni Libanori, in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione. “L’utile di esercizio che abbiamo registrato- spiega ancora Libanori- è dovuto all’aumento dei proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare e dalla sopravvenienza attiva derivante dall’eliminazione delle somme accantonate per il contenzioso con Roma Capitale sull’Imu”.

CTA

LIBANORI: “IL RISULTATO TESTIMONIA LA CONTINUITÀ DI UNA GESTIONE OCULATA E RESPONSABILE”

Conclude infine il presidente: “Esprimo un sentito ringraziamento ai consiglieri di amministrazione, dottoressa Lombardi e dottor Vannisanti, che non solo hanno condiviso con me l’approvazione del bilancio di esercizio 2025, ma con i quali stiamo progettando nuovi ed importanti servizi alla persona. Ringrazio inoltre il direttore dottor Giuliani, la dirigente amministrativa Valli e tutto il personale degli uffici amministrativi che ha lavorato alla stesura del bilancio. Questo risultato testimonia la continuità di una gestione oculata e responsabile, in grado di garantire la sostenibilità economica dell’Istituto e di supportare in modo efficace tutte le attività e i servizi rivolti agli utenti”.

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanità bilancio 2025 utile Asp San Michele
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza