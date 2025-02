Sanremo 2025 – Per gli esperti Sisal la vittoria finale è un testa a testa tra Giorgia e Olly, entrambi a 3,25 Cristicchi pronto a fare bis con critica e testo, a Lucio Corsi il Premio della Sala Stampa

Roma, 15 febbraio 2025 – Dopo la vittoria della serata Cover di ieri sera con Annalisa, Giorgia è pronta a bissare per la finalissima. Secondo gli esperti Sisal il suo possibile trionfo è infatti dato a 3,25. Ma, prima di portare a casa il riconoscimento, dovrà duellare con Olly che continua a restare stabile sul podio appaiato in quota 3,25. Attenzione poi a Simone Cristicchi che tallona il duo dei favoriti ed è sul podio a 5,00 ed è pronto anche ad aggiudicarsi il Premio della Critica, a 1,40 e, nuovamente – dopo 18 anni da “Ti Regalerò una Rosa” – quello per il Miglior Testo, a un rasoterra 1,02. La Sala Stampa potrebbe invece decidere di premiare l’esordiente all’Ariston Lucio Corsi che, offerto a 1,80 avrebbe come suoi possibili rivali più agguerriti Simone Cristicchi (2,75) e Brunori Sas (3,50). E l’ascesa di Fedez? Continua a scalare posizioni e oggi nella corsa alla conquista della finalissima – a 6,00 – supera anche Achille Lauro, a 7,50. Se sarà la sorpresa di questo Sanremo lo scopriremo solo questa sera. Chi potrebbe chiudere la classifica conclusiva di Sanremo 2025 è invece Marcella Bella, a 1,85, che dall’inizio della kermesse ha mantenuto stabile questo suo “primato” al contrario.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

