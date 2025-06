Schneider Electric: ancora più trasparenza per i dati ambientali dei prodotti con Environmental Data Program

Un programma che consente ai clienti di fare scelte consapevoli e sostenibili Schneider fornisce i dati su 14 attributi ambientali su componenti dai quali ad oggi deriva il 70% del suo fatturato da prodotti.

Stezzano (BG), 5 giugno 2025 –Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato l’ Environmental Data Program . L’iniziativa, che rappresenta un’evoluzione dello storico programma di trasparenza ambientale Green Premium Program, offre ai clienti la possibilità di accedere alle informazioni relative all’impatto ambientale dei prodotti; l’obiettivo è consentire loro di prendere decisioni sempre più consapevoli, basate sui dati, e di affrontare con tranquillità l’evoluzione dei requisiti normativi vigenti.

Schneider Electric è stata più volte premiata come azienda leader in materia di sostenibilità: per esempio, nel 2024 il magazine internazionale Time e da Statista nel 2024 l’hanno nominata azienda più sostenibile al mondo, un titolo che a gennaio di quest’anno l’azienda ha ricevuto – per la seconda volta - anche da Corporate Knights. Ed è proprio l’impegno nei confronti della sostenibilità ambientale e la crescente richiesta di trasparenza da parte dei clienti che hanno portato al lancio di questo nuovo programma.

Fornire per ogni prodotto informazioni importanti come l’impronta di carbonio, l'efficienza energetica, l'impatto degli imballaggi, il contenuto di materiale riciclato ecc. per Schneider Electric significa aiutare i clienti a operare scelte in linea con i loro obiettivi di sostenibilità, potendo conoscere, monitorare e ridurre l’impatto ambientale in modo sempre più efficace.

Nel quadro dell’Environmental Data Program, Schneider Electric condivide informazioni su ben 14 attributi di dati ambientali, molti di più rispetto ai 5 che erano disponibili in precedenza per i prodotti che si fregiavano dell’etichetta Green Premium. Questo permette di comprendere in modo più completo l’impatto ambientale di un prodotto.

Ad oggi i 14 attributi sono disponibili online sul sito di Schneider Electric per 110.000 referenze commerciali, che rappresentano il 70% del fatturato derivante da prodotti. Entro la fine dell’anno, l’azienda punta ad allargare il programma a 155.000 referenze commerciali, arrivando così all’80% del fatturato.

Un aiuto per la trasparenza, la decarbonizzazione e la circolarità

Il 2024 è stato ufficialmente registrato come l'anno più caldo del pianeta e l'urgenza di accelerare i progressi in materia di ambiente e azione per il clima non è mai stata così evidente. Nonostante ciò, gli studi di mercato dimostrano che l'economia globale è circolare solo per il 7,2%. Le evoluzioni normative degli ultimi anni - come la bozza della Direttiva UE sui Green Claims - hanno alzato l'asticella in termini di trasparenza e responsabilità.

I ​​dati forniti dall' Environmental Data Program consentiranno ai clienti di utilizzare queste metriche in modo più semplice sia a fini aziendali, sia per la conformità e il reporting. La trasparenza dei dati ambientali è cruciale tanto per la decarbonizzazione quanto per la competitività, due obiettivi che senza dubbio definiranno i tempi a venire. In definitiva, si tratta di dare la possibilità di fare scelte migliori grazie a dati migliori, più chiari e affidabili.

Céline Coulibre-Duménil, Chief Sustainability Officer di Rexel, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, apprezza l’Environmental Data Program e dichiara: "Garantire ai clienti l'accesso a dati di prodotto più trasparenti e concreti, per supportarli nel prendere decisioni informate sull'impatto ambientale delle loro scelte, è un dovere. Sosteniamo l'ambizione di Schneider Electric di spingere il mercato ad adottare una trasparenza ambientale dei prodotti sempre maggiore."

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

