Schneider Electric è per la seconda volta l’azienda più sostenibile al mondo

Rueil Malmaison, Francia / Bergamo, 23 gennaio 2025 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è la World Most Sustainabile Corporation 2025 secondo Corporate Knights – ed è l’unica azienda che ha ottenuto il primo posto nella Global 100 per due volte. Infatti, Schneider Electric nel 2021 era già stata al vertice di questa lista annuale, che comprende le aziende più sostenibili quotate in borsa e con ricavi annui superiori a 1 miliardo di dollari.

Questo risultato unico nel suo genere evidenzia l’impegno di lungo periodo di Schneider Electric e il suo approccio olistico volto a ottenere le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG) possibili.

“Ormai da molti anni la sostenibilità è al cuore di ciò che Schneider Electric fa. Per una IMPACT company come noi, essa è ben più di un obiettivo aziendale, è la forza motrice che informa le nostre decisioni come azienda e ispira i nostri dipendenti” ha dichiarato Olivier Blum, il CEO di Schneider Electric. “Questa seconda volta come World Most Sustainabile Corporation di Corporate Knights, insieme agli altri riconoscimenti ESG che abbiamo ricevuto, testimonia il valido impatto positivo di lungo termine che produciamo”.

Il primo posto conquistato quest’anno riflette la leadership dell’azienda nell’adozione di pratiche di sviluppo sostenibili, quali l’attenzione alla diversità di genere nel suo top management e nel board di direzione, e la sua capacità di proporre soluzioni innovative che facilitano l’efficienza energetica, l’elettrificazione e la decarbonizzazione.

Inoltre, Schneider ha ottenuto punteggi elevati per l’impegno posto per scollegare i suoi consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica dalla sua crescita, e per gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo orientati alla sostenibilità. Corporate Knights ha anche valorizzato la scelta di legare gli incentivi sulla retribuzione dei suoi executive con le prestazioni di sostenibilità e i rating ESG ottenuti dall’azienda.

"La prima posizione di Schneider Electric nell’indice Global 100 è notevole. Nessun’altra azienda ci è riuscita due volte” ha dichiarato Toby Heaps, il CEO di Corporate Knights. “Questo successo deriva dal vasto impatto prodotto da Schneider, che va oltre i suoi impegni di sostenibilità. Schneider fornisce tecnologie che aumentano l’efficienza energetica, sostengono la decarbonizzazione e aiutano altre aziende nella loro transizione sostenibile”.

L'indice annual Global 100, compilato dall’azienda di media e ricerca canadese Corporate Knights, si basa su dati quantitativi e pubblici relativi a risorse, dipendenti, fornitori, ricavi sostenibili e investimenti. La metodologia Global 100 utilizza indicatori di performance chiave (kpi) fissi e variabili per comporre la classifica. Schneider Electric è stata inclusa nella Global 100 negli ultimi 14 anni ed è stata compresa per sette volte nelle prime 10 posizioni, un record nel gruppo di cui fa parte, quello dei produttori di apparecchiature elettriche.

Gli anni 2021 e 2025, nei quali Schneider Electric si può fregiare del titolo di azienda più sostenibile al mondo, coincidono anche con l’inizio e la fine del quinquennio in corso per il programma Schneider Sustainability Impact. Questo programma interno misura i progressi fatti su una varietà di obiettivi ESG trasformativi da raggiungere per la fine del 2025 – e aiuta a restare saldamente focalizzati sul risultato, sia a livello locale sia a livello globale.

La leadership di Schneider Electric nella sostenibilità è confermata anche da questi ultimi risultati ottenuti in importanti rating ESG quali S&P Global Corporate Sustainability Assessment, EcoVadis, Moody’s Analytics (Video Eiris), MSCI ESG, Sustainalytics ESG Risk.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it